我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

搶救視力中醫教護眼 先顧好內臟

鍾碧芳
按摩眼區的穴位，能幫助舒緩眼睛。（圖：陳麒方提供）
按摩眼區的穴位，能幫助舒緩眼睛。（圖：陳麒方提供）

一般人只想到眼睛屬於五官，有了問題自然是找西醫眼科治療，其實，從中醫的觀點看，眼睛不好也能反映出身體內臟部位可能出了問題，必須多方調理，才能夠養出靈活雙眼。

台灣中醫臨床醫學會理事長、台北天心中醫診所主治醫師陳麒方副教授指出，眼睛是吸收外界資訊來源的重要媒介，但如果因為過度使用、長時間近距離盯著3C產品，或者缺乏日照，甚至是飲食、作息不好時，也會影響體內流質如氣、血、水的循環運作失調，這會加重眼睛器官的負擔。

《黃帝內經》也指出，人體「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精」、「兩目者營衛魂魄之所常」，等於是與肝、腎、脾等內臟都有關。陳麒方表示，「從中醫的學理來看，眼睛在一定程度上反映了臟腑的疲勞與損傷；反之，體內器官若出了問題，也會間接影響眼睛的健康」。

少吃辛辣燥熱物

當眼睛出現不適症狀如老花眼、白內障、乾眼症、多淚症時，中醫的治療方式會先辨別疾病的症候，再依據個人狀況開立各種湯方或科學中藥，甚至可搭配針刺、線灸等來舒緩眼睛不適並消除疼痛。

陳麒方說，中醫對眼疾治療已有現代科學雙盲試驗證據支持，無論是幼兒近視初期、老年黃斑部病變、青光眼前期、白內障前期、視神經萎縮、視野缺損、眼睛疲勞、乾眼症、多淚症、眼痠、眼睛癢、過敏以及其他眼疾等，都能配合西醫眼科共同處置。

對於現代人過度使用眼睛而出現的眼睛退化現象，陳麒方建議除了尋求中醫或西醫外，也要搭配飲食禁忌，才能讓效果加乘。包括要少吃辛辣如辣椒、胡椒、大蒜等，以及少碰任何燥熱食物如熏、炸、燒烤物、肉桂、韭菜、羊肉等；還要避免刺激物如醃漬品、咖啡、咖哩、酒或導致發炎過敏的芒果、榴槤、筍類、鴨肉、鵝肉、帶殼海鮮等。

至於平日建議多喝水，可吃雞蛋、白米飯、平性蔬菜水果如蓮子、豌豆、四季豆、地瓜葉、黑木耳、銀耳、山藥、紅豆、菠菜、高麗菜、花椰菜、苜蓿芽及蘋果、香蕉、木瓜等，陳麒方提醒，這些好的食材要盡量在白天食用較佳。

用毛巾熱敷眼周

穴位按摩是中醫精髓之一，所謂「通則不痛、痛則不通、將通未通也痛」，若適當進行，可舒緩不適。中醫師陳麒方表示，眼區的穴位相當多，平日可以透過熱毛巾熱敷，可比體溫高5度左右（約42至43℃左右）直接蓋在眼睛區域上，能幫助舒緩眼睛。另外，也建議可每天依序按壓眼睛周圍穴道數十次，五大護眼穴位供參考；按摩方式可以大拇指指關節慢慢用力順時針壓迫，但須留意不要壓迫到眼球。

魚腰穴／有鎮驚安神、疏風通絡之用；可改善眼睛紅、腫、痛及眼瞼下垂、近視與急性結膜炎等。

瞳子髎穴／清腦明目、疏通經氣、消腫止痛；可舒緩一切眼疾、偏頭痛、角膜炎、夜盲症、青光眼、近視、視力減退、白內障、眼睛癢等。

承泣穴／明目止淚；可舒緩眩暈、口眼歪斜等，也對多淚、近視、遠視、青光眼、眼睛癢、散光等有效。

攢竹穴／清腦明目、通經活絡；可舒緩頭痛、頭昏腦脹、緊張性疼痛、目眩等，也能改善淚液過多、視力減退、近視、急慢性結膜炎、眼睛癢等症狀。

睛明穴／明目消翳；可舒緩頭痛、目眩、鼻塞等疾病，也對眼球充血、角膜炎、結膜炎、早期輕度白內障、青光眼、夜盲症、近視、遠視、散光等緩解有幫助。

過敏 醫學 醃漬

上一則

治療睡眠障礙症「這樣做」有助一夜好眠

延伸閱讀

頭痛惱人 中醫針灸穴位按摩改善

頭痛惱人 中醫針灸穴位按摩改善
鄒長銜中醫專攻痛症　手法獨特、醫術高明、親力親為

鄒長銜中醫專攻痛症　手法獨特、醫術高明、親力親為
8/28免費義診及疫苗 西醫-中醫-牙醫-眼科

8/28免費義診及疫苗 西醫-中醫-牙醫-眼科
專家證人出庭作證

專家證人出庭作證

熱門新聞

招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
圖片來源 ／健康醫療網

謹守「2不1要」 遠離血糖失衡危機

2022-08-24 01:30
台大醫院肺癌名醫陳晉興共列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大傷肺NG行為。（記者沈能元／攝影）

4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

2022-08-26 19:12
美國癌症研究所追蹤50萬英國人14年，發現喝茶降低罹病機率，有助延長壽命。(美聯社)

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

2022-08-29 23:39
研究發現阿茲海默症小鼠補充維生素D，反而加劇大腦的病變以及智能退化。（歐新社資料照片）

研究：老人長期服用活性維生素Ｄ 恐增失智風險

2022-08-29 02:26
醫師建議透過日常的平衡復健訓練，如「進階頭眼協調運動」，伸出食指眼睛注視指尖，頭與手指反方向左右擺動，來回10到20次，可舒緩或改善頭暈。示意圖，非新聞當事人。（台北醫學大學提供）

婦長年頭暈得坐輪椅才能移動 北醫大揪出新興疾病惹禍

2022-08-26 05:59

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入