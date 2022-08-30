搶救視力中醫教護眼 先顧好內臟

按摩眼區的穴位，能幫助舒緩眼睛。（圖：陳麒方提供）

一般人只想到眼睛屬於五官，有了問題自然是找西醫眼科治療，其實，從中醫的觀點看，眼睛不好也能反映出身體內臟部位可能出了問題，必須多方調理，才能夠養出靈活雙眼。

台灣中醫臨床醫學 會理事長、台北天心中醫診所主治醫師陳麒方副教授指出，眼睛是吸收外界資訊來源的重要媒介，但如果因為過度使用、長時間近距離盯著3C產品，或者缺乏日照，甚至是飲食、作息不好時，也會影響體內流質如氣、血、水的循環運作失調，這會加重眼睛器官的負擔。

《黃帝內經》也指出，人體「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精」、「兩目者營衛魂魄之所常」，等於是與肝、腎、脾等內臟都有關。陳麒方表示，「從中醫的學理來看，眼睛在一定程度上反映了臟腑的疲勞與損傷；反之，體內器官若出了問題，也會間接影響眼睛的健康」。

少吃辛辣燥熱物

當眼睛出現不適症狀如老花眼、白內障、乾眼症、多淚症時，中醫的治療方式會先辨別疾病的症候，再依據個人狀況開立各種湯方或科學中藥，甚至可搭配針刺、線灸等來舒緩眼睛不適並消除疼痛。

陳麒方說，中醫對眼疾治療已有現代科學雙盲試驗證據支持，無論是幼兒近視初期、老年黃斑部病變、青光眼前期、白內障前期、視神經萎縮、視野缺損、眼睛疲勞、乾眼症、多淚症、眼痠、眼睛癢、過敏 以及其他眼疾等，都能配合西醫眼科共同處置。

對於現代人過度使用眼睛而出現的眼睛退化現象，陳麒方建議除了尋求中醫或西醫外，也要搭配飲食禁忌，才能讓效果加乘。包括要少吃辛辣如辣椒、胡椒、大蒜等，以及少碰任何燥熱食物如熏、炸、燒烤物、肉桂、韭菜、羊肉等；還要避免刺激物如醃漬 品、咖啡、咖哩、酒或導致發炎過敏的芒果、榴槤、筍類、鴨肉、鵝肉、帶殼海鮮等。

至於平日建議多喝水，可吃雞蛋、白米飯、平性蔬菜水果如蓮子、豌豆、四季豆、地瓜葉、黑木耳、銀耳、山藥、紅豆、菠菜、高麗菜、花椰菜、苜蓿芽及蘋果、香蕉、木瓜等，陳麒方提醒，這些好的食材要盡量在白天食用較佳。

用毛巾熱敷眼周

穴位按摩是中醫精髓之一，所謂「通則不痛、痛則不通、將通未通也痛」，若適當進行，可舒緩不適。中醫師陳麒方表示，眼區的穴位相當多，平日可以透過熱毛巾熱敷，可比體溫高5度左右（約42至43℃左右）直接蓋在眼睛區域上，能幫助舒緩眼睛。另外，也建議可每天依序按壓眼睛周圍穴道數十次，五大護眼穴位供參考；按摩方式可以大拇指指關節慢慢用力順時針壓迫，但須留意不要壓迫到眼球。

魚腰穴／有鎮驚安神、疏風通絡之用；可改善眼睛紅、腫、痛及眼瞼下垂、近視與急性結膜炎等。

瞳子髎穴／清腦明目、疏通經氣、消腫止痛；可舒緩一切眼疾、偏頭痛、角膜炎、夜盲症、青光眼、近視、視力減退、白內障、眼睛癢等。

承泣穴／明目止淚；可舒緩眩暈、口眼歪斜等，也對多淚、近視、遠視、青光眼、眼睛癢、散光等有效。

攢竹穴／清腦明目、通經活絡；可舒緩頭痛、頭昏腦脹、緊張性疼痛、目眩等，也能改善淚液過多、視力減退、近視、急慢性結膜炎、眼睛癢等症狀。

睛明穴／明目消翳；可舒緩頭痛、目眩、鼻塞等疾病，也對眼球充血、角膜炎、結膜炎、早期輕度白內障、青光眼、夜盲症、近視、遠視、散光等緩解有幫助。