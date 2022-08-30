快樂動身體有助紓壓 排解負面情緒抹去不開心

1.雙腳打開，想像你正在擦拭一面大鏡子，右手舉起至最高處。（圖：江健泰攝影）

工作過程遇到瓶頸，與同事、客戶或家人間溝通出問題，生活中難免遇到挫折與不順心，當心情不美麗時，想排解負面情緒，別忘了大方邀請自己動動身體！運動會釋放腦內啡和血清素，有助紓壓、預防憂鬱並激發愉悅感；而運動時，心理上若能肯定、欣賞和認同自己，也能幫助產生快樂因子。

2.想像前方有個S形，先由右往左擦過去，身體重心跟著左右轉移。（圖：江健泰攝影）

想像意境 身心合一律動

台灣雲門教室資深律動老師張玉環表示，律動時，若能賦予意象和意境的想像，可幫助自己細膩感受動作的質地，給予身心裡應外合的指引。分享這組有助於轉換心情的律動妙招，想像自己正擦拭著一面大鏡子，藉由擦拭的動作來清理情緒；而此刻照著鏡子的你，有多久沒有好好看看自己、欣賞自己了呢？記得給願意動起來的自己一抹微笑，當嘴角上揚，心情也會跟著開朗。

3.再由左到右，由高到低，順著S形做擦拭動作。身體重心跟著手的移動做轉換。（圖：江健泰攝影）

探索身體 觀察力更敏銳

張玉環分享，有學員反饋，透過律動課的身體學習，在工作時與下屬或同事的對話變得更順暢了。因為課程中，老師會引導學員細細覺察、探索身體並感受自己的改變，動身體的同時也讓思考力與觀察力變得更加敏銳。課程中，有許多讓學員相互溝通與合作的鋪陳，而良善充滿彈性溝通，可以疏通緊繃的關係，人與人之間也能更加親近。透過身體的語言，練習柔軟的與人互動，是快樂動身體之外的另一種收穫。（莊欣宜）