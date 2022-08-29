我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

憂鬱症恐奪命 醫師教關懷3步驟

記者許政榆／綜合報導
若觀察憂鬱症患者有異狀，可以簡單表達關心，並擔任聆聽者傾聽；圖為示意圖。（Getty Images）
若觀察憂鬱症患者有異狀，可以簡單表達關心，並擔任聆聽者傾聽；圖為示意圖。（Getty Images）

台灣藝人艾成日前驚傳墜樓驟逝，得年僅40歲，生前他長期受憂鬱症所苦，曾在節目透露，憂鬱狀況嚴重時，有2周都無法睡覺，時刻都想結束生命。專家表示，知道身旁親友有憂鬱症，若觀察到他行為或表情不對勁，第一步可以主動關心他，第二步可以告訴他「我會陪你」；而第三步驟，觀察到親友的若症狀越趨嚴重、三天無法正常上班或上課，要立即尋求醫療協助。

台灣陽明交大教授、台北市立聯合醫院松德院區心身醫學科主任陳映燁表示，每一名憂鬱症患者急性發作時，表情大多不一樣，像是常哭、較無神采、臉上較容減少、眉頭深鎖等。可以觀察出憂鬱症患者「變化性較少」，例如如何逗他都笑不出來，或者彩券中大獎也開心不起來；相較平時失戀分手、考試不及格被父母罵等，聽到快樂的事還是可以被逗笑，但憂鬱症患者較難笑出來，且表情無變化。

台灣藝人艾成日前不幸墜樓身亡，生前長期受憂鬱症所苦。（本報資料照片）
台灣藝人艾成日前不幸墜樓身亡，生前長期受憂鬱症所苦。（本報資料照片）

陳映燁表示，若觀察憂鬱症患者有異狀，應要「主動詢問」，但過去曾做過研究，有超過5成民眾擔心，若直接詢問憂鬱症患者，怕反而引發他自殺想法。「這是不對的觀念」，可以採取簡單詢問方式表達關心，例如「你最近看起來表情有點不開心」、「你最近吃得比較少」，並擔任聆聽者傾聽。

不過在華人社會中，許多憂鬱症患者會回應「沒有啦，還好」。陳映燁說，通常這時可以接續告訴她「這樣啊，可能我們想比較多，但你真的有不對勁，還是可以告訴我」；藉此傳達「我隨時可以幫助你，我在旁邊陪伴你」、「我有關心你，注意你的不對勁」等訊息給憂鬱症患者，讓他們知道有人在關心他。

「很多憂鬱症患者反映，釋放訊息但沒有人發現，好像不見了也沒關係。」陳映燁舉例，患者每天早上都會幫同事買咖啡、打招呼，突然有一天沒有買咖啡及打招呼，同事並未發現，憂鬱症患者內心會感受不被關注。若這時同事發現了異常，可以反過來問：「你最近都沒有買咖啡，還是我來幫你買？」簡單的一句話就「拉住」憂鬱症患者，「他會感受自己的存在是有價值，是被看到的」。

陳映燁說，判斷憂鬱症患者是否需要送醫，可觀察他「角色功能異常」，例如突然請假不能上班、不能上課，或者媽媽無法幫孩子煮晚餐，整天躺在床上等。有上述症狀，連續3天必須警覺，連續1周其症狀已經嚴重，必須立刻轉介就醫，由精神科醫師鑑別診斷，狀況不對勁是否用藥，或者嚴重需住院等，讓症狀改善；但許多家屬存在錯誤觀念，不願意讓憂鬱症家人住院，怕會「越住越瘋」，都是對疾病汙名化。

憂鬱症 咖啡 醫學

上一則

睡眠呼吸中止症 房事也不順

下一則

老人長期補維生素D 失智風險不減反增

延伸閱讀

艾成追思音樂會逾500人送行 王瞳白衣淚別

艾成追思音樂會逾500人送行 王瞳白衣淚別
穿艾成買的白紗 王瞳捧婚紗照淚崩：永遠是你漂亮老婆

穿艾成買的白紗 王瞳捧婚紗照淚崩：永遠是你漂亮老婆
艾成生前給王瞳最後訊息曝光 5字訴愛意獨留女方傷悲

艾成生前給王瞳最後訊息曝光 5字訴愛意獨留女方傷悲
艾成遺照挑好 王瞳轉發10年前影片首發聲

艾成遺照挑好 王瞳轉發10年前影片首發聲

熱門新聞

招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
余苑綺(中)是余天(左)與李亞萍的寶貝女兒，白髮送黑髮人，令人不捨。(本報資料照片)

余苑綺離世 醫師：防年輕型大腸癌要注意這7件事

2022-08-21 20:22
圖片來源 ／健康醫療網

謹守「2不1要」 遠離血糖失衡危機

2022-08-24 01:30
台大醫院肺癌名醫陳晉興共列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大傷肺NG行為。（記者沈能元／攝影）

4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

2022-08-26 19:12
醫師建議透過日常的平衡復健訓練，如「進階頭眼協調運動」，伸出食指眼睛注視指尖，頭與手指反方向左右擺動，來回10到20次，可舒緩或改善頭暈。示意圖，非新聞當事人。（台北醫學大學提供）

婦長年頭暈得坐輪椅才能移動 北醫大揪出新興疾病惹禍

2022-08-26 05:59
民眾腹部、腰部、肩頸出現大片紅疹，經檢查後發現，是因鳥雞禽帶入禽蟎遭叮咬所導致。（北市聯醫提供）

全身出現大片疹子奇癢無比 醫師4建議擺脫症狀

2022-08-25 05:56

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子