失智每天換人格、行為合理… 理解才能照顧

台灣藝人鼓鼓（左）贈送愛唱歌的失智症患者許太太及許先生一支藍芽麥克風。（記者許政榆／攝影）

台灣藝人鼓鼓（呂思緯）的母親5年前確診阿茲海默症 ，他觀察母親因失智 、腦部生病，宛如每天都在「換人格」，雖然行為不合理，但無法責怪母親。

鼓鼓建議，照顧者家屬可以「轉換時空心態」，把時序錯亂的發言當成樂趣，盡量自己調適；並讓失智的家人身體舒服，包括吃好、睡好、維持運動。照顧者除細心觀察失智者症狀外，也要尋求外界的資源、連結其他照顧者，彼此加油打氣，成為長期抗戰夥伴。

鼓鼓分享媽媽5年前開始，突然會有些行為怪異，像是開錯別人車門；媽媽是資深髮型設計師，卻不小心讓客人燙髮時間過久。他本來懷疑是媽媽過去飲酒習慣所致，但經過大腦檢查，發現媽媽腦部有白色塊狀，也經歷半年時間頻繁跑醫院進行測驗，最後才確診為阿茲海默症。

73歲許太太2年前確診失智症，丈夫一路照顧，透露老婆是「社區人氣王」，許多鄰居得知她失智後，會主動給予關心，他平常則會帶太太參加音樂會、唱卡拉OK，他相信「理解」才能照顧失智者。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，除了照顧失智者，家屬也需要被照顧，希望從源頭預防做起，「失智症不可怕，可怕的是不了解失智症。」

中華民國 國健署長吳昭軍表示，孤獨、憂鬱、肥胖、抽菸、生活環境風險等危險因子，都可能導致失智症，希望從預防做起，並認識失智症，進而容納關懷照顧，營造友善失智環境。