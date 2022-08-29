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關節一生磨損8000萬次 研究：除了補保養品 得先注意這個

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

世界衛生組織發現，全世界關節炎患者從70歲下降到40歲，甚至將骨關節毛病與癌症、心血管疾病，並列成為健康三大殺手。估計到2025年左右，世界上約有25%的人會有骨關節問題。

先終止破壞，才能有效吸收

根據美國〈Modern Research in Inflammation〉現代發炎研究期刊上Dr. Kevin J. Ruff 及Dr. Dale P. Devore兩位博士發表的研究：〈Reduction of pro-inflammatory cytokines in rats following 7-day oral supplementation with a proprietary eggshell membrane-derived product〉上指出，關節會發炎會痛，是因為體內的腫瘤壞死因子TNF-a、介白素IL-1、IL-6這三種關節細胞激素分泌太多；這三種關節細胞激素主要的功能為調控免疫及發炎反應，如果把我們的身體想像成一棟大樓，那麼造成「紅、腫、熱、痛」這些症狀的發炎反應，就像大樓中的安全警報響起，因此引起後面一連串的後續反應；當病原體入侵體內，細胞激素就會啟動發炎反應，但細胞激素分泌過多，這些「紅、腫、熱、痛」的症狀就會持續加重，造成破壞。

當細胞激素分泌太多，多餘的便成了破壞素，破壞軟骨和骨頭，這時就像杯子上有破洞，補進的營養都流失，導致補再多營養素都沒有用、全都流失了；因而會發現，雖然吃了很多關節保養品，如市面上常見的UC-II（非變性二型膠原蛋白）、葡萄醣胺、軟骨素等，但一進一出的結果，保養效果仍有限。

有關節之處都容易退化、發炎

全身有200多個關節，只要是承重的部位，例如髖關節、踝關節、膝關節，或者常出力、或是施力不當的地方，如指關節，全身有關節的部位都有可能發生退化、發炎，臨床症狀常可見關節疼痛、僵硬卡卡，特別是在早上剛起床時，且就診患者往往已經持續好幾個月。以膝關節疼痛來說，嚴重者甚至會難以行走或蹲下；從關節X光片來看，關節間的軟骨會隨年紀增長而磨損，周圍也容易出現骨刺、關節囊增生、產生發炎，進而使得行走或彎曲時關節又卡又痛。

▲黑影部份為軟骨，年輕健康的關節軟骨黑色縫隙較寬大；黑縫較細較密即表示軟骨不足，行動時骨頭碰骨頭就容易疼痛、發炎

市面上許多關節保養品都在強調補軟骨素、葡萄醣胺，其實阻止發炎疼痛，最重要的第一步就是要先停損、減輕軟骨的磨損，就像一個杯子沒有了破洞，裝進杯中的水才留得住。面對關節問題，唯有先停損，才能留住行動營養素，完整解決關節炎、關節疼痛及行動卡卡的困擾。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54843

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