謹守「2不1要」 遠離血糖失衡危機

圖片來源 ／健康醫療網

「之前在醫院遇到一些糖尿病 人，因為記錯藥物的使用劑量跟時間，用藥不規律又沒有攝取適量營養就外出活動，結果引發嚴重低血糖 而送醫，有些人住院時已臥床不起，更恐怖的是還出現心智混亂的現象。」台中知名診所院長杜柏村醫師表示，一般民眾只了解糖尿病的高血糖危害，但其實糖尿病也可能出現低血糖問題。當血糖過高或過低都可能誘發急症，若長期波動恐引發心、腦、眼睛、腎臟等各種併發症 。

「高血糖急症常因自行減藥或停藥而產生，有些病友也會因記錯用藥時間、過量使用降血糖藥物造成血糖劇烈起伏，像有些病友服用類固醇會造成血糖升高，就應該增加劑量或調整藥物種類來加強血糖控制；也常見部分病友因為服用的藥物種類對血糖降幅過快而導致低血糖副作用。因此，病友應與醫師討論合適的降血糖藥物，配合醫師處方正確用藥才能避免高、低血糖的發生。」杜柏村提醒，錯誤用藥行為容易讓血糖失衡，糖友應遵循以下原則避開急症危機。

遵守「2不1要」原則 避開錯誤行為控糖才會穩

1.「不要」聽信偏方，請依正規治療：

坊間補品一般屬於食品，若號稱療效就有問題。而西藥通常會經過大型臨床試驗確保安全與藥效，與其相信來路不明的偏方，不如依醫師指示做正確治療。

2.「不要」自行停藥，先聽專業建議：

病友常因各種用藥迷思而自行停藥，例如吃太多藥傷腎或怕藥物副作用，但其實血糖長期高低起伏才更危險，因為多數併發症都不可逆，因此若對用藥安全有疑慮，建議先諮詢醫師是否換藥。

3.規律量血糖，波動過大「要」反映：

血糖過高或過低容易導致急症，養成規律量測習慣才能及時處置。當飯前飯後數值相差60mg/dL以上，最好盡早向醫療團隊反映。

▲台中知名診所院長杜柏村醫師

高、低血糖急症很可怕 數值大於300或小於70要注意

杜柏村表示，一般最常聽到的高血糖急症是酮酸中毒，當血糖過高，身體會開始燃燒脂肪酸、氨基酸，造成代謝性酸中毒，嚴重時甚至會引發心肌梗塞。至於低血糖危機，若長期發展可能導致不可逆的腦部缺氧、病變，有時病人還會神智不清。

此外，近期也有糖友因感染新冠肺炎引發低血糖，結果送醫治療。杜柏村醫師建議，血糖最好能量飯前、飯後，數值越不穩測量次數要越多，若高於300 mg/dI或低於70mg/dI，應盡快找醫療團隊討論治療方針。

老一輩總以為吃西藥傷腎 醫：擅自停藥才可能會導致腎病變

台灣老一輩常誤以為吃西藥會傷腎，杜柏村醫師無奈感嘆，其實真正會導致腎臟病變等併發症的不是藥物，而是不正常的血糖值。很多人以為健康食品有「健康」兩個字可保證變健康，對藥物反而有諸多疑慮，但西藥通常經過大型臨床研究證實安全性，目前市面上也有新的口服降血糖藥物，既不易造成低血糖，也較不傷腎，能簡化腎功能不佳病人的治療，提升用藥便利性。所以最重要的是，調整好生活型態，勿聽信偏方卻不做正規治療，才能穩定控糖。

高、低血糖依嚴重度處理 從數位工具學習讓治療更順利

糖友發現自己高、低血糖的當下該怎麼做？杜柏村表示，這取決於當下症狀的嚴重程度，以及糖友是否能判斷出適合的處置，以輕微低血糖為例，可試著吃3顆方糖，過15分鐘後再觀察數值是否回升；反之，若已快昏迷當然要盡速送醫。簡言之，血糖高、低變化原因很多，也可能是身體發炎或類固醇等其他藥物副作用所致，若糖友能有正確觀念，與醫師溝通起來就會更順利。

現今坊間已有不少數位工具可輔助治療，糖尿病衛教學會推出「糖尿病智慧好幫手」衛教機器人(LINE Chatbot)，提供正確又即時的衛教資訊，糖友可透過LINE通訊軟體發問並取得正確回覆，避免在網路上搜尋到錯誤資訊而影響治療，推薦民眾多加利用。



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資料來源：健康醫療網

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