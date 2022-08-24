長期臥床易血栓 把握「黃金兩周」及時救命

圖片來源 ／健康醫療網

45歲的林先生因車禍 導致顱內出血，在術後臥床休養期間突感到胸口不適、心搏過速、喘不過氣，診視後發現血氧濃度降低，血壓 不穩，經緊急安排電腦斷層檢查後，發現為「突發性雙側肺栓塞」，併發心因休克。

臥床致腿部運動停滯 成「靜脈血栓」高風險族

台灣台北慈濟醫院心臟外科醫師徐展陽表示，當長期臥床患者，或是剛接受開腹、骨科、外傷手術 的患者，突然必須臥床休養，一下子腿部肌肉的運動停滯，就是形成深層靜脈血栓的高風險族群。而腿部靜脈產生的血栓一旦經由循環進入肺動脈，造成肺動脈血流受阻，就會造成肺部氧氣交換失效，若血栓完全阻塞，更會造成急性右心衰竭，心因性休克導致生命危險。

肺動脈血栓未處理 嚴重恐需心肺移植

根據美國統計指出，深層靜脈血栓的發病率大約在0.5-1.6%，但在手術後必須短期或長期臥床者，深層靜脈血栓發病率則會升高2-3%，其中大約五成原因是因為臥床、外傷、重大手術或者三個月內曾住院者。

徐展陽醫師說明，如果這些黏附在肺動脈的血栓沒有及時處理，甚至會慢慢跟血管內壁合而為一，造成管壁增厚管腔狹窄，肺壓升高，最終演變成不可逆的慢性肺高壓、右心衰竭；目前仍無有效療法可以治療，最終只剩心肺移植一途。

預防血栓 踢腿抬腳多復健

血栓的黃金治療期為診斷後兩周內進行介入，徐展陽醫師提醒，預防血栓最重要是生活習慣改變，而住院患者要預防深層靜脈栓塞，術後盡早下床、積極走路復健。

目前台北慈濟醫院醫護團隊，對於術後需要長期臥床的病人給予腿部間歇式充氣加壓，也需踢腿抬腳多行腿部運動，維護腿部血管健康。

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資料來源：健康醫療網

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