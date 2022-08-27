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頭痛惱人 中醫針灸穴位按摩改善

李宗祐
醫師陳嘉帆說明治頭痛的穴位風池、太陽、百會、攢竹穴。（圖：嘉義基督教醫院提供）
醫師陳嘉帆說明治頭痛的穴位風池、太陽、百會、攢竹穴。（圖：嘉義基督教醫院提供）

根據國際頭痛疾病分類，原發性頭痛分為偏頭痛、緊縮型頭痛、三叉自律神經頭痛，其中以偏頭痛和緊縮型頭痛較為常見；台灣嘉義基督教醫院中醫建議針灸、穴位按摩及清淡飲食，可助改善頭痛及發作頻率。

嘉義基督教醫院表示，偏頭痛症狀大多位於單側或雙側的顳部或前額部，頭痛的性質是屬於搏動性，常伴隨惡心、嘔吐、畏光等；而緊縮型頭痛的症狀通常是雙側，從頸部、後枕部經由頭頂部和雙側擴展至前額部，也很常見只有局部疼痛，頭痛的性質是壓迫、緊束性的疼痛，而非搏動性，常伴有焦慮、失眠等困擾，當疲勞或緊張時較容易引發。

嘉義基督教醫院中醫部、頭痛中心醫師陳嘉帆表示，頭痛原因可能是自身體質虛弱（長期勞累、作息不正常），外在因素（受風受寒、流行性疾病），及身體的不當使用（姿勢不良、過度使用）所導致。

一般可透過針灸減緩頭痛的程度或頻率，針灸治療則根據疼痛部位所過的經絡，來決定取該經絡的穴位；若頭痛的原因與體質虛弱或風寒外感有關，可使用補虛或祛風散寒的中藥加以輔助，近期因疫情導致的長新冠症狀就包含頭痛，針灸或中藥都是可以考慮的方法。

另外，有些頭痛發作時適量的熱花草茶、薑茶，或少油少鹽適量蔥花和薑絲的清湯，對於緩解頭痛有很大的幫助。

陳嘉帆表示，常見的緊縮型頭痛，多與姿勢不良、過度勞累、焦慮、失眠有關，往往從後枕部及肩頸肌肉開始緊繃僵硬，在症狀初期，民眾可以考慮對於這些部位適溫熱敷及按摩，過程流汗要盡速擦乾，避免受到風寒；預防偏頭痛發生，可以針對緊繃部位及其周圍適當力道給予按壓按摩，可選擇最能舒緩頭痛的風池、太陽、百會、攢竹等穴位輕輕按揉，促進血液循環，也作為日常保養。醫師提醒，按摩需注意力道及次數，若狀況仍無緩解則建議就醫。

面對頭痛的困擾，中醫以針灸治療疼痛的療效已被世界衛生組織（WHO）認證，藉由針灸快速的止痛效果可減緩發作時的疼痛，加上中藥輔助，可減緩一定程度的頭痛症狀及頻率。

中醫師陳嘉帆示範穴位按摩，為患者舒緩頭痛。（圖：嘉義基督教醫院提供）
中醫師陳嘉帆示範穴位按摩，為患者舒緩頭痛。（圖：嘉義基督教醫院提供）

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