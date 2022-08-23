抗UV防曬外套怎麼挑？防曬效果更強、更涼

一般外套雖能遮蔽皮膚，只適合短時間穿，若時間一長，不具備防曬效果。圖為台北街頭民眾著長袖上衣防曬。(本報資料照片)

夏天紫外線強，烈陽下如果沒有防曬，不僅會曬傷、加速老化，還可能引發皮膚癌。近年風行抗UV防曬外套，業者宣稱「穿比不穿還涼」，真那麼厲害？到底穿了涼感衣，體感溫度可降多少？怎麼看懂抗UV防曬衣的檢測 指標？機能衣又要怎麼清洗保養？

台灣夏季經常出現極端高溫 ，民眾除了靠塗防曬油、撐陽傘避免紫外線荼毒，對防曬服飾的需求也日增，以往防曬衣的設計偏制式，近年開始變得更有設計感，在廣告強力放送下，好像不買一件就跟不上流行，但穿起來到底效果如何？

涼感材質約可讓體感溫度降2℃

台灣文化大學紡織工程學系主任賴秋君表示，防曬衣的原理是布料經過加工，可將紫外線折射或吸收掉，阻隔紫外線穿透衣物接觸到皮膚，因此相較於一般衣物，穿起來相對會有一點涼感，體感溫度約可降低2℃。

這項加工技術已很成熟，因此價格不貴，1000元上下就可買到很好的抗UV防曬外套。防曬只是戶外服飾最基本的機能之一，現在紡織品的機能不只一項，通常兼具抗菌除臭或吸濕排汗等功能。

一般外套或袖套較適合短時間防曬

至於一般外套或袖套，有沒有防曬效果？賴秋君說，只要能遮蔽皮膚，就有防曬效果，不過只適合短時間穿，若時間一長，有穿跟沒穿一樣，重點在於是否做過防曬處理。尤其針織衫有孔洞，紫外線容易穿透縫隙接觸皮膚。

看懂抗UV防曬衣檢測指標

面對琳瑯滿目的防曬衣，怎麼挑選才不會踩雷？賴秋君建議，可從吊牌和品牌著手。如果想依據吊牌，可選擇有「台灣機能性紡織品」吊牌認證的產品，這項驗證標章是由產、官、學、研組成的評議委員會所制定，通過「紫外線透過率」、「紫外線遮蔽率」、「抗紫外線指數 」三項檢測指標，就會給予認證，具公信力。

不過，有些品牌可能不走上述驗證方式，而是送至國外專業機構檢測，或公司自有一套檢測機制，像是進口的日本國民品牌，在自己國內就設有測試實驗室；而且消費者對品牌的認同，可能大於對標章的認同，因此選擇品牌也是一種方式，畢竟正規的業者不會自砸商譽。

抗UV防曬衣檢測指標：

1.紫外線透過率：標準10％以下，數據越低越好。

2.紫外線遮蔽率：標準90％以上，數據越大越好。

3.抗紫外線指數（UPF）：依經濟部標準檢驗局國家標準（CNS）總號15001「防日光紫外線織物性能評估」的標準，防紫外線係數（UPF）分為A（40以上）、B（25-39）、C（15-24）三級，一般市售產品如防曬衣、遮陽傘等，如有宣稱「防紫外線（UV）性能」者，應符合上述標準，數字愈高表示可阻擋之紫外線輻射通量愈多。

4.隔熱效果：不是每個品牌都會要求，上述三個指數最重要。

為何在戶外穿涼感衣感覺不涼？

涼感衣是討論度很高的機能服飾，有些民眾覺得穿到戶外並沒有比較涼，感覺被騙了。賴秋君說，系上也常接到民眾電話詢問，「為什麼涼感衣不涼，發熱衣不熱？」

涼感衣是在纖維裡加入玉礦石粉，礦石粉末導熱速度高、散熱快，瞬間涼感是一定有的，但在大太陽下長時間活動，當體溫與室溫達到熱平衡，效果就比較不明顯。賴秋君比喻，就像喝冰水，剛從冰箱取出時冰涼有勁，但隨著冰塊融化，就不覺得清涼了。涼感衣有遇冷則冷的特性，在室內穿清涼感會較持久，她提供兩個穿著建議：

1.在冷氣房穿，冷氣開26℃，就有24℃的效果。

2.運動要穿吸濕排汗衣，汗水排出去，不會黏答答，就會涼爽；若是穿涼感衣，汗水排不出去，衣服變得潮濕，就不會有涼爽的感受。

衣服的顏色也會影響防曬效果，一般來說，顏色越深的布料越能吸收紫外線，防曬能力比淺色好，如果對顏色沒有特別偏好，不妨先考慮深色。

此外，也有不少民眾疑惑，機能衣會不會洗過幾次就沒效？賴秋君表示，原則上洗50、100次不是問題，洗滌時要用一般正常洗劑，千萬不能用漂白水、柔軟精等洗劑，也不能用烘乾機或熱水清洗，以免布料損壞、失去效性。

(本文授權轉載自《大家健康雜誌》https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5627，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌】網站https://healthforall.com.tw)

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