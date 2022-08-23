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雙胞胎可自然產？研究：生產風險、寶寶健康與剖腹產無異

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台灣新竹臺大分院舉辦「雙胞胎自然生產記者會」，記者會中三位媽媽都是在新竹臺大分院產檢並選擇自然產，特地出席分享當初決定自然產的抉擇歷程。多年來持續鼓勵自然生產的新竹臺大分院婦產科團隊，以實際案例呈現經過詳細的產檢與審慎產前評估，剖腹產不一定是雙胞胎孕媽咪的唯一選項。

新手媽媽曾小姐表示，第一胎產檢發現是雙胞胎之後，孕期當中最擔心的就是吃全餐，有詳細的產前評估加上接生經驗豐富的醫護團隊，其相關風險與單胞胎是沒有特別差異的，曾小姐對鄭醫師專業的語氣充滿信心。

在生產的過程中，哥哥胎位正常，產程相當順利，但弟弟因為側倒胎位不正且擋住產道，經由產科團隊的專業判斷與醫師經驗豐富的雙手，讓雙胞胎寶寶皆順利成功自然娩出，小兄弟相當地活潑健康。

婦產部童寶玲主任表示，「平安順產」是許多準媽媽的最大心願，更是擁有雙胞胎的準媽媽孕期最大期盼，衡酌生產時的風險，過去許多醫師多傾向採取生產相對風險較低的剖腹產作為醫療處置。然而，有不少大型臨床研究報告指出，雙胞胎自然產相較剖腹產在生產風險和寶寶健康方面並無統計上的差異。

第二個寶寶不是頭位 考驗醫經驗技術

童寶玲主任說明，媽媽在懷雙胞胎的過程中相當辛苦，較容易發生妊娠高血壓及妊娠糖尿病等併發症，寶寶也容易出現胎兒過小及早產等問題。雙胞胎生產的時候，為了減少生產意外，絕大部分產科醫師會建議為雙胞胎寶寶進行剖腹生產，其實，雙胞胎寶寶也是可以平安的自然生產。

臨床上，位置較低的寶寶是頭位的機率高達80%，這些情形可以鼓勵準媽媽採用自然生產；第二個寶寶約有一半的機率也會是頭位，也有機會順利完成自然生產但是，但當第二個寶寶不是頭位時，就得考驗產科醫師的接生經驗與技術了。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54846

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