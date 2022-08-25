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咖啡因阻礙鈣、鐵吸收 醫籲：青少年、孩童避免攝取

林佩均
咖啡因與藥物會有交互作用，醫師提醒成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克。（記者吳致碩/攝影）
咖啡因與藥物會有交互作用，醫師提醒成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克。（記者吳致碩/攝影）

咖啡因是一種能刺激中樞神經的興奮劑，醫學臨床較常用於複方配藥治療頭痛；而過量使用會引發心悸、頭痛、焦慮、失眠、頻尿等症狀。醫師表示，長期大量使用會有依賴成癮風險，不宜突然停用，以避免戒斷症狀。適量攝取，對身體還是有好處，若有相關疑慮建議就醫諮詢。

台灣國健署建議，成人每天咖啡因攝取量應該不超過300毫克、孕婦不超過200毫克。台中慈濟醫院營養師顏慧菁補充，咖啡因會減少鈣與鐵的吸收，建議尚在發育中的青少年及孩童應少量甚至避免攝取，以免影響生長。

不少人為了考試或工作，購買市售能量飲料提神，卻忽略能量飲能提神的關鍵成分就是「咖啡因」。

台中慈濟醫院家醫科醫師李宜軒提醒，每日的咖啡因攝取量，不能只參考現調飲品的紅黃綠燈，還要注意包裝飲品上的咖啡因含量標示，如能量飲、可樂都是常被忽略的咖啡因飲品。而巧克力、咖啡相關製品及止痛藥等也含有咖啡因，卻不在食藥署標示範圍內。

李宜軒表示，咖啡因與部分藥物會產生交互作用，例如：咖啡因會抑制身體吸收口服甲狀腺素，易有藥物濃度不足風險；含麻黃鹼的感冒藥與咖啡因同時服用會過度刺激中樞神經造成亢奮；鎮定安眠類藥物則與咖啡因相互抵制。

他建議服藥前停看聽，先諮詢醫師或藥師，才能享受咖啡因，讓健康無礙。

醫師提醒生活中其他食物常見咖啡因來源，民眾須注意。（圖：台中慈濟醫院提供）
醫師提醒生活中其他食物常見咖啡因來源，民眾須注意。（圖：台中慈濟醫院提供）

咖啡 醫學 失眠

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