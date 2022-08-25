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豆類蛋白質含量高 這樣吃不容易脹氣

陳詩婷／台灣康寧醫院營養師
毛豆是黃豆或黑豆的前身，也就是尚未成熟乾燥的豆類。（本報資料照片）
毛豆是黃豆或黑豆的前身，也就是尚未成熟乾燥的豆類。（本報資料照片）

豆類食物營養豐富，具有蛋白質含量高、零膽固醇、膳食纖維豐富，還能幫助脂肪代謝、補充天然異黃酮等好處，是更年期婦女、心血管疾病民眾、素食者很重要的蛋白質來源。

不過，有些人只要一喝豆漿、吃豆製品，肚子就會脹氣不舒服，這與豆類含有腸道難以消化的寡糖有關，因為寡糖不被腸道吸收，在發酵後常會產生氣體而造成脹氣。吃豆製品如何不脹氣？五個祕訣不可不知。

1.改吃毛豆

毛豆、黃豆或黑豆，其實都是大豆，差別只在於有沒有成熟。毛豆是黃豆或黑豆的前身，也就是尚未成熟乾燥的豆類為毛豆（豆莢是綠色），待豆莢完全成熟、乾燥後採收，就變成黃豆及黑豆。

納豆是發酵過的豆製品，比較不會產氣。（本報資料照片）
納豆是發酵過的豆製品，比較不會產氣。（本報資料照片）

所以，毛豆的蛋白質含量同樣很豐富，且毛豆因還沒完全成熟，裡頭會引起脹氣的寡糖含量很低，對豆製品會脹氣的人，不妨改吃毛豆。

2.充分浸泡豆子

洗豆子時，常會看到水面浮著一層層的白色泡沫，其實這些泡沫就是腸道難消化的寡糖，透過反覆沖洗，一直洗到沒有泡沫為止，再進行烹煮，這樣一來，脹氣問題可大幅改善。

3.讓豆子發芽再料理

豆類只要發芽，就會將裡頭的寡糖代謝掉。建議烹煮前，先將黃豆泡在水裡，大概浸泡一天，豆子就會萌芽；在豆子發芽過程中，大部分的寡糖會被代謝掉，此時再進行烹煮，可攪打成豆漿、做成豆腐，或加入飯中一起吃。

4.選擇發酵的豆製品

納豆、味噌、臭豆腐與天貝，這些都是發酵過的豆製品，裡頭的寡糖因為被發酵的益菌代謝掉了，比較不會產氣。

5.善用辛香料

研究發現，適量食用辛香料，有助抵銷腸道氣體產生，而能抑制體內產生氣體最著名的香料就是小茴香，其他像丁香、肉桂、薑黃、大蒜、黑胡椒、白胡椒、薑等，也都有抑制氣體產生的功效，所以，吃豆製品時，不妨與這些辛香料一同食用。

黃豆、黑豆（圖中間及下方）蛋白質含量高，是更年期婦女、心血管疾病民眾、素食者很重...
黃豆、黑豆（圖中間及下方）蛋白質含量高，是更年期婦女、心血管疾病民眾、素食者很重要的蛋白質來源。（本報資料照片）。

蛋白質 心血管疾病

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