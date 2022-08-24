睡眠差、熱潮紅…典型更年期症狀 感受卻不同

阿梅（化名）邁入50歲後，常莫名煩燥，稍一不順心，脾氣就上來，與家人爭執不斷。兩個兒子受不了，覺得媽媽太奇怪，押著她就醫，經醫師診斷，是更年期作祟。

女性步入40、50歲，身體機能漸走下坡，更年期也在此時來叩門。台灣高雄市大同醫院婦產科醫師徐昕宜臨床碰到的個案，常抱怨月經紊亂、腰痠背痛、頻尿、熱潮紅、盜汗、胸悶、呼吸不順暢；此外，心情容易波動，感到低落、易怒、憂鬱，晚上常睡不好。她說，這些都是典型更年期症狀。

徐昕宜說，女人到了生育年齡末期，卵巢因為快退休 了，體內荷爾蒙開始變化，更年期症狀浮現。初期是經期變短，以前28天來一次，後來不到一個月就來，經血量也變少，不過每個人更年期的長短不一，一至三年都有可能，過了才會完全停經。

徐昕宜說，更年期的中位數約落在50歲左右，因疾病或生活型態等因素而不同，在45歲到55歲中間，都還算正常，早於45歲就是過早，須多做些檢查。

在諸多更年期症狀中，睡眠品質差是綜合表現，熱潮紅比率約占七、八成，症狀因人而異，有些人的更年期症狀甚至到停經數年後還持續存在，但也有人幾乎無感，算是「非常幸運的族群」。

「女孩初經越早，更年期就越早。」徐昕宜說，過去婦女多是上國中後才來初經，現在因為環境荷爾蒙影響，普遍提早幾年。另外，罹患巧克力囊腫的女性，治療或手術 過程會影響卵子數量，受孕機會較低，更年期也可能提早報到。