我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

睡眠差、熱潮紅…典型更年期症狀 感受卻不同

記者王昭月／綜合報導

阿梅（化名）邁入50歲後，常莫名煩燥，稍一不順心，脾氣就上來，與家人爭執不斷。兩個兒子受不了，覺得媽媽太奇怪，押著她就醫，經醫師診斷，是更年期作祟。

女性步入40、50歲，身體機能漸走下坡，更年期也在此時來叩門。台灣高雄市大同醫院婦產科醫師徐昕宜臨床碰到的個案，常抱怨月經紊亂、腰痠背痛、頻尿、熱潮紅、盜汗、胸悶、呼吸不順暢；此外，心情容易波動，感到低落、易怒、憂鬱，晚上常睡不好。她說，這些都是典型更年期症狀。

徐昕宜說，女人到了生育年齡末期，卵巢因為快退休了，體內荷爾蒙開始變化，更年期症狀浮現。初期是經期變短，以前28天來一次，後來不到一個月就來，經血量也變少，不過每個人更年期的長短不一，一至三年都有可能，過了才會完全停經。

徐昕宜說，更年期的中位數約落在50歲左右，因疾病或生活型態等因素而不同，在45歲到55歲中間，都還算正常，早於45歲就是過早，須多做些檢查。

在諸多更年期症狀中，睡眠品質差是綜合表現，熱潮紅比率約占七、八成，症狀因人而異，有些人的更年期症狀甚至到停經數年後還持續存在，但也有人幾乎無感，算是「非常幸運的族群」。

「女孩初經越早，更年期就越早。」徐昕宜說，過去婦女多是上國中後才來初經，現在因為環境荷爾蒙影響，普遍提早幾年。另外，罹患巧克力囊腫的女性，治療或手術過程會影響卵子數量，受孕機會較低，更年期也可能提早報到。

手術 退休

上一則

謹守「2不1要」 遠離血糖失衡危機

延伸閱讀

史摩仁律師淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費

史摩仁律師淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費
停經後出血莫大意 小心「子宮內膜癌」上身

停經後出血莫大意 小心「子宮內膜癌」上身
掃個地、炒個菜就痠痛？停經婦女保養身體這樣做

掃個地、炒個菜就痠痛？停經婦女保養身體這樣做
酷暑難耐又暴怒 他「心肌梗塞」險致命

酷暑難耐又暴怒 他「心肌梗塞」險致命

熱門新聞

茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。（茂盛醫院提供）

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

2022-08-19 19:51
招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
余苑綺(中)是余天(左)與李亞萍的寶貝女兒，白髮送黑髮人，令人不捨。(本報資料照片)

余苑綺離世 醫師：防年輕型大腸癌要注意這7件事

2022-08-21 20:22
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。（南投醫院提供）

確診者眼睛模糊以為「新冠後遺症」？ 醫師查出是這事造成

2022-08-19 05:58
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）

牛津研究：新冠康復後2年內出現這些症狀的風險較高

2022-08-18 08:56
圖片來源 ／健康醫療網

市售保險套怎麼選？泌尿科醫揭「注意事項」

2022-08-20 01:00

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治