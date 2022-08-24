骨質超速流失、發胖…停經後4症狀易上身

骨質疏鬆盛行率高，更年期後女性尤須留心。（本報資料照片）

大部分女性在50歲前後流失荷爾蒙，進入更年期，容易有自律神經失調、胸悶、睡不好等症狀，隨著年紀增長，甚至出現骨質疏鬆、心血管疾病 等。醫師建議，養成運動習慣、健康飲食，可多補充鈣質食品，定期健康檢查，只要存好「健康儲蓄」，到了老年疾病就不易找上門。

台灣門諾醫院產科主任醫師蔡啟智說，女性進入更年期後，在短期內，約有七、八成的人會出現更年期症候群；過了三、五年，隨著荷爾蒙減少，女性泌尿道、陰道乾澀，性欲減退之外，還會有頻尿、漏尿，易造成尿道感染。更年期十年後，容易會有骨質疏鬆、心血管疾病等。

1. 骨質疏鬆症：含鈣飲食加運動補強，才能及早存骨本。

蔡啟智說，一般人的骨質最高峰落在35歲左右，35歲過後骨質就開始每年下降1%。不同於男性緩慢下降，女性在停經後，每年骨質下降3%至5%，可能造成嚴重的骨質疏鬆、腰痠背痛、骨頭痠痛等。

想要預防骨質疏鬆，除了適量補充含鈣食物如小魚乾、牛奶、燕麥奶、海菜及芥菜等，有必要時可補充鈣片。也記得要運動，像是快走、爬樓梯、跳繩，適時曬點太陽；若體力許可，還能到健身房重訓，存好「骨本」，就不怕骨質疏鬆。

台灣高雄市大同醫院婦產科醫師徐昕宜建議，邁入中年的女性平日晨起可喝牛奶、芝麻穀飲，中午吃點豆干、油豆腐，下午吃點小魚乾配堅果，盡量補鈣。再者趁早晚太陽不大時，穿短袖、短褲至戶外運動半小時，曬太陽補充維生素D，幫助人體吸收鈣、鎂及磷酸鹽。

2. 心血管疾病：更年期十年後，失去荷爾蒙保護，心血管疾病易上身。

在更年期易引起的心血管疾病方面，蔡啟智表示，女性荷爾蒙有抗氧化，促進血管內皮細胞功能，避免血管硬化。但更年期約十年後，荷爾蒙消失，就是心血管疾病高風險階段。

預防心血管疾病，不外乎健康飲食、規律運動，特別注意身體警訊。若經常感到肩膀、背部疼痛、惡心嘔吐、氣喘、難以入眠或腸胃道問題，必須就醫治療，並培養一、兩年做一次健康檢查的觀念。

維持健康飲食、規律運動，即使是更年期提早也不用擔心疾病入侵。（本報資料照片）

3. 肥胖 問題：中高強度有氧運動，能增加肌力也能保持骨質。

在女性荷爾蒙減少、新陳代謝率降低的情況下，更年期女性身材容易肥胖。蔡啟智說，高澱粉、高糖食物少吃，烹調盡量採清蒸、水煮、燉或涼拌等少油方式，咖啡與茶適量，並攝取足夠的優質蛋白質，可找營養師做進一步的諮詢。

由於骨質流失快，再加上體力逐漸減退，因此運動方式不宜過度劇烈，每天進行30到60分鐘中高強度的有氧運動，例如游泳、快走、有氧舞蹈、騎腳踏車或慢跑。在專業的指導下，建議每周要有兩天重量訓練，增加肌肉 能消耗熱量，又能讓骨本不會流失那麼快。

要是病患難以靠上述方式解決更年期症狀，醫師會適量開立荷爾蒙藥物，補充流失的荷爾蒙，但除非症狀嚴重到影響日常生活，醫師會謹慎評估是否需使用藥物。

4. 尿失禁：漏尿易引起尿道感染，症狀輕微者可做「凱格爾運動」改善。

更年期女性除了有骨鬆、心血管疾病風險外，擾人的「漏尿」更是女性不敢說的祕密。有的人爬樓梯、開心大笑、咳嗽，下體就濕成一片，蔡啟智表示，漏尿容易讓尿道感染，不能因為不好意思就醫，就放著不管。

他建議，若漏尿還算輕微，可自己在家練習「凱格爾運動」，想像尿尿到一半暫停，用到阻止尿液流動的肌肉，藉由重複縮放部分的骨盆底肌肉，減少漏尿問題。若漏尿嚴重影響生活，一定要就醫，現在有電磁波、雷射等方式，也有尿道懸吊手術，幫助解決女性難言之隱。

維持良好的生活作息及睡眠習慣，能減緩更年期症狀。（本報資料照片）

更年期早到 健康比較差？

更年期提早報到的人，身體狀況一定比較差嗎？蔡啟智提及，曾遇過一名女性41歲就停經，比一般人提早約10年進入更年期，並不一定是身體出狀況，而是每個人的體質、生活習慣不同，停經的年齡也會不一樣。如果維持健康飲食、規律運動，即使是更年期提早，身體狀況不一定比晚進入更年期的人差，只要提早或及時「存好健康本錢」，歲數增長也不用擔心疾病入侵。