市售保險套怎麼選？泌尿科醫揭「注意事項」

圖片來源 ／健康醫療網

進行性行為時，正確使用保險 套，可以達到避孕、降低性病傳染風險的效果，保護自己與伴侶的健康。不過，市面上的保險套產品琳瑯滿目，該如何挑選適合自己的產品呢？台灣食品藥物管理署邀請到泌尿科診所顧芳瑜醫師為大家說明保險套材質的差異，以及如何測量尺寸，選購正確大小的保險套。

顧芳瑜醫師表示，市售保險套的差異在於質感與厚薄度，常見的材質為乳膠，特色是具有彈性，且柔軟度較佳；少數廠商採用石油化學原料，例如PU（聚氨酯）材質的產品，特色是比較薄。不少民眾以為薄的保險套就比較容易破，其實，保險套不論材質與厚薄度，只要產品通過審核取得許可證字號，並正確使用，安全性都是相同的。

乳膠易致過敏 接觸部位搔癢紅腫應就醫

而乳膠屬於致敏材質，但生活中不常有接觸機會，因此部分人可能有乳膠過敏而不自知。顧芳瑜醫師指出，曾遇過患者在使用保險套後才發現自己對乳膠過敏，因此，建議民眾使用保險套後，若接觸部位產生搔癢紅腫等過敏症狀，皆可尋求醫療協助，確認是否為乳膠過敏。

額外添加成分 最怕過敏反應

部分保險套有添加局部麻醉劑、香料，或有螺紋、顆粒等不同外觀，這些設計是否會影響安全性？顧芳瑜醫師說，只要是通過政府審核的產品，安全性都沒有太大差異，但額外添加的成分可能會導致過敏，若有嚴重過敏症狀建議應就醫。

值得注意的是，保險套前端還可分為有儲精囊，及無儲精囊的設計。有儲精囊的保險套，在使用時要先壓扁儲精囊再套上；而沒有儲精囊的保險套，則不需要此動作。選購任何品牌的保險套時，皆應於使用前詳閱產品說明書上的使用方式，才能對您的健康與安全多一層保障。

【延伸閱讀】

選錯尺寸當心提早當爸媽 保險套你用對了嗎？

安全享受性愛 7個CP值最高「避孕方法」一次看



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54825





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw