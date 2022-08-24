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腎友飲食治療 這些高鉀高磷食物少入口

文／大家健康雜誌
腎友預防高血磷，應少吃全穀類食物 。（本報資料照片）
腎友預防高血磷，應少吃全穀類食物 。（本報資料照片）

飲食治療」是慢性腎臟病友延緩洗腎的方法，哪3類飲食看似健康，但腎臟病友要少吃？若腎友合併高血壓糖尿病，飲食控制有何不同？此外，18種高鉀水果、高磷飲食，第4、5期腎友更要避免！

3類「健康」食物少吃

護腎守則除了「三少＋三多＋四不」（三少指「少鹽、少油、少糖」；三多指「多纖維、多蔬果、多喝水」；四不指「不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥」，夏子雯營養師提醒，以下3類食物看似健康，但慢性腎臟病友要少吃：

1.大型魚類

一般洄游的大型魚類，如鮪魚、旗魚，累積的重金屬含量較高，除了腎友食用頻率不宜太高，一般人也不建議吃太多。建議可吃中小型魚類，例如：鮭魚，因為鮭魚也是洄游性魚類，體型中型，亦可以攝取優質蛋白質與Omega-3不飽和脂肪酸，可抗發炎；此外鯖魚也是好選擇。

鮭魚等中小型洄游魚類，富含優質蛋白質與Omega-3不飽和脂肪酸。（本報資料照片...
鮭魚等中小型洄游魚類，富含優質蛋白質與Omega-3不飽和脂肪酸。（本報資料照片）

2.中草藥

不亂吃來路不明的中草藥，務必要注意重金屬的含量，檢測合格、無重金屬殘量，才能服用。此外，患者若服用西藥，不要和中藥混著吃，服用前應詢問藥師，西藥作用的時間多久，會不會影響中藥。

另外，腎臟主要功能就是代謝，會製造尿液排出廢物，中西藥都是藉由肝腎代謝，若不常喝水，降低了尿液量及次數，會讓毒素停留在體內，所以一般人一定要多喝水（一天建議水量為體重Ｘ30ml），還不需限水的第1～3期慢性腎友，水分務必足夠，身體代謝才會好。

3.止痛藥

患者若偏頭痛、關節痛，需服用止痛藥，像是NSAIDs類止痛藥的其中一個副作用是會造成腎損傷，服用前要先與醫師、藥師確認是否可使用。

糖友、高血壓 注意2重點

1.合併糖尿病的腎友

夏子雯營養師表示，如果只有腎臟病，飲食首重控制好蛋白質、磷、鉀；但若合併糖尿病的腎友，因高血糖會讓腎功能衰退得更快、惡化腎臟病，因此一定要控制好血糖。

每一餐醣份的分配相當重要，例如早上約攝取醣份2～3份、午晚餐約攝取醣份3～4份，（一份醣份＝1/4碗飯＝1片薄吐司＝1/4個市售饅頭＝1/2根玉米＝地瓜55公克＝芋頭55公克）。

營養師提醒，護腎守則有「三少＋三多＋四不」。（取材自Pexels）
營養師提醒，護腎守則有「三少＋三多＋四不」。（取材自Pexels）

2.有高血壓的腎友

要把血壓控制好，腎臟病變的機率也會降低。有高血壓的腎病患者，對於控制血壓常用的「得舒飲食」要非常小心，因為得舒飲食的蔬果量多。

若腎友要限鉀，最好先將青菜汆燙去湯汁或選擇低鉀的蔬果，以免攝取過多鉀。此外，重要的是規律服用藥物、控制好血壓，維持好的生活及飲食習慣，以預防腎病變。

腎病1～5期 飲食大不同

第1～5期的慢性腎臟病飲食模式不太相同。夏子雯營養師表示，第1～2期，飲食可正常，該控制什麼就控制，例如糖尿病就控制血糖、高血壓就控制血壓，而每日蛋白質建議量是依體重每公斤補充1公克（體重60公斤等於吃60公克蛋白質）。

第3期慢性腎臟病分為A（前期）、B（後期），一旦進入第三期就難以回到之前，建議盡可能每三個月檢查一次腎功能，好好維持良好的生活及飲食習慣，如此會大幅延緩進展到3B。第3期的患者要開始控制蛋白質，每日依體重每公斤攝取約0.8克的蛋白質。

第4、5期慢性腎臟病，夏子雯營養師說明，應下修蛋白質攝取量，為每日每公斤體重攝取0.6～0.8克蛋白質，應將部分肉類轉成豆製品，並可以搭配口服的活性碳，經由腸道排除尿毒素，延緩洗腎的時點。：

有些腎友害怕吃太多蛋白質，會盲目忌口，結果營養、熱量不足，身體被迫燃燒體內蛋白質，導致血中尿毒素更高，使腎臟負擔更重，要注意蛋白質是減量，並且要足夠的熱量，並非完全不吃。

第4、5期腎友，磷、鉀控制相當重要，若要限制磷，汽水、可樂、花生都得忌口；為降低鉀離子攝取，腎友可將蔬菜汆燙3～5分鐘，讓鉀離子溶於水中，瀝乾水分再烹調，並選擇低鉀水果。

此外，很多洗腎病友為了預防高血磷，會吃鈣片，讓鈣跟磷結合，降低磷離子的含量，但若服用大量的鈣製劑而長期血鈣過高，可能造成血管鈣化。

若吃太多加工食品，血中的磷開始堆積，身體會刺激副甲狀腺素增加分泌，促使腎臟排除多餘的磷，如果副甲狀腺素太高，也會加速骨質破壞，造成骨鈣流失，導致血磷升更高，引起腎性骨病變，所以最好的方式還是從源頭少吃含磷高的食物。

8種高磷食物 腎友少吃

1.加工製品（肉乾、香腸、火腿、火鍋料等）

2.酵母類（乳酸飲料、優酪乳、優格、健素糖、酵母粉等）

3.啤酒、咖啡、汽水、茶類

4.全穀、豆類（糙米、胚芽米、全麥麵包、燕麥、薏仁、乾蓮子、麥片、麥粉、紅豆、綠豆、毛豆、蠶豆等）

5.乾果（無花果、腰果、開心果、芝麻、花生、核桃、棗子、瓜子等）

6.內臟

7.蛋黃

8.巧克力製品、可可粉

(本文授權轉載自《大家健康雜誌》，更多精彩內文請見《大家健康雜誌》網站)

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