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新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

選錯尺寸提早當爸媽 保險套你用對了嗎？

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

保險套的尺寸是以「闊度」來進行計算，而闊度指的是保險套圓周長的一半。民眾在挑選保險套尺寸時，可以事先自行測量勃起後陰莖的周長，周長除以二就是闊度。

挑選保險套 尺寸有關係

市售最常見的保險套尺寸為闊度52mm，若需要較大或較小尺寸的規格，可以詢問店家是否有對應的產品。泌尿科診所顧芳瑜醫師提醒，正確地配戴保險套，才能達到避孕、預防性傳染病的效果，且務必從身體有接觸的那一刻起就全程使用。

顧芳瑜醫師建議，有需要的民眾，平時就可練習正確的配戴方式：將保險套前端捏住，套上龜頭頂端後，順著摺痕往下推到陰莖根部。以免臨場時過於心急卡住、或配戴方式錯誤，徒增風險與不適感。

錯誤潤滑劑 使保險套破裂

一般來說，乳膠或PU材質的保險套在接觸到油性物質後，會造成保險套的張力變差、容易破裂，因此，千萬不能使用凡士林或嬰兒油等油性物質作為潤滑劑。建議使用水性潤滑劑配合保險套，並且在選購保險套、潤滑劑產品時，仔細閱讀產品標示，確認可以搭配使用的類型。

安全性行為 正確使用避孕防性病>

此外，顧芳瑜醫師也提醒，若陰莖表面有預先使用醫師開立的麻醉劑、潤滑劑等，都必須先擦拭乾淨後再戴上保險套，以避免藥物與保險套產生化學作用，產生安全上的疑慮。食藥署叮嚀，保險套是安全性行為的最佳輔助措施之一，在正確使用的前提下，可幫助降低性傳染病感染風險並達到避孕效果。

【延伸閱讀】

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安全享受性愛　7個CP值最高「避孕方法」一次看

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54822

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