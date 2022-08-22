我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

早起提振精神增加學習力 「7大營養素」助回神

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

有些學生，為了衝刺課業，會犧牲睡眠時間熬夜唸書，除了加強睡眠品質與時間外，日常補充營養也成為提升學習力的關鍵。營養師何埻安說明，若想提振精神，一定要有均衡的營養並攝取充足熱量，更提出了以下有助提升精神以及專注力的7大營養素。

1.蛋白質

尤其在早餐攝取足夠蛋白質能有效提升專注力。例如雞蛋、豆漿、里肌肉片都是優良蛋白質來源。

2.維生素B群

維持正常新陳代謝，使身體機能正常運轉，缺乏者容易有精神不繼的情況。建議從未精緻的穀類如地瓜、麥片，或是未加工的優質的蛋白
質如豬肉、魚肉攝取。

3.鐵質

缺鐵就容易造成缺氧，造成疲勞、專注力不足。豬肉、牛肉、豬肝都鐵質良好的來源。

4.Omega 3 脂肪酸

常聽見的有EPA及DHA，他們屬於必需脂肪酸是需要靠食物中才能獲取，若是缺乏可容易導致注意力不集中及記憶力衰退的情況，建議可由鮭魚、沙丁魚、鯖魚當中獲取。

5.鎂

鎂與我們的情緒及能量代謝有關，若缺乏易造成疲勞、精神混亂、煩躁不安。建議可以補充深綠色蔬菜、未精緻的穀類、堅果中獲取鎂。

6.卵磷脂

卵磷脂為大腦神經傳導物質「乙醯膽鹼」的主要原料，能讓大腦訊息及神經傳遞更順暢，並能提升記憶能力及專注力。建議可以補充蛋黃及黃豆。

7.益生質及益生菌

愈來愈多研究提及腸腦軸的重要性，腸道健康與思緒、專注力有著密不可分的關係，腸道菌相不佳除了腸道問題外也很容易造成腦霧、精神不佳的情況，所以不可以忽視腸道健康，建議補充豐富蔬果後再給予好菌，例如優格及發酵過的泡菜，調整整體腸道環境。

基本上均衡飲食、作息規律是維持健康的不二法門，但處在發育期與課業壓力之間，很難面面俱到，提醒家長與學生，適時補充攝取不足的營養，假日多出門運動、曬太陽，也能幫助放鬆身心，讓學習成果加倍。

【延伸閱讀】

炎炎夏日靠西瓜、剉冰消暑血糖飆升　「這幾招」穩定控糖

減重非不碰澱粉！　專家授「挑選方式」體重控制更Easy

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54831

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

蛋白質 教育部 升學

上一則

「3D老人病」患者漸增 小心老人憂鬱症上身

下一則

下腹部腫塊勿輕忽 50歲男疝氣險失「腸」

延伸閱讀

腹痛、胸悶又想吐 小心「急性膽囊炎」上身

腹痛、胸悶又想吐 小心「急性膽囊炎」上身
輕熟女「髮際線」後退好心慌？醫揪「罪魁禍首」對症下藥

輕熟女「髮際線」後退好心慌？醫揪「罪魁禍首」對症下藥
壯年男房事愈來愈不能如自己所願 竟是「這種病」作祟

壯年男房事愈來愈不能如自己所願 竟是「這種病」作祟
預防低鎂血症 多吃黑巧克力、堅果、蛋白質…活得更美

預防低鎂血症 多吃黑巧克力、堅果、蛋白質…活得更美

熱門新聞

茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。（茂盛醫院提供）

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

2022-08-19 19:51
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）

牛津研究：新冠康復後2年內出現這些症狀的風險較高

2022-08-18 08:56
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。（南投醫院提供）

確診者眼睛模糊以為「新冠後遺症」？ 醫師查出是這事造成

2022-08-19 05:58
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

2022-08-16 05:43
（圖：健康醫療網提供）

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

2022-08-15 01:00

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣