除毛讓人懊惱？真空除毛從「根」本解決毛毛問題

圖片來源 ／健康醫療網

許多人在面對過度生長的毛髮時，常有尷尬、羞怯、不知所措的反應，尤其在炎炎夏日，短袖短褲或海灘嬉戲時，旺盛的手毛、腳毛，甚至穿上泳裝後私密處的毛髮，瞬間成為周圍眾人焦點。

許多人都有除毛的心願，然而怕痛或不夠了解──尤其私密處的毛髮困擾更難以啟齒──成為了光滑美肌的絆腳石，其實想要有滑順的夏日肌膚，並沒有想像的那麼困難。

除毛部位因人而異 選對方法更重要

江美麗醫師表示，許多人會選擇除去腋毛、腿毛、手毛、陰毛等部位的毛髮，因應個人需求有所不同，其中男性友人會選擇去除背毛，女性因多囊性卵巢症候群的問題，會除去上唇較為豐厚的毛髮。

近代已有許多種除毛方式，如蜜蠟、熱蜜蠟除毛，剪、拔毛，以及雷射除毛等等。蜜蠟、熱蜜蠟除毛的方式，效果大概只能維持一個月，過程疼痛，且會傷害到毛囊，如果後續處理沒做好，便有毛囊炎的可能性，同時因只是將毛根去除，對毛囊無任何作用，毛髮還是會長回原本模樣；剪、拔毛也無法永久除毛，方法錯誤也會對毛囊產生傷害。

破壞毛囊生長 真空除毛從根本解決

談起永久除毛，江美麗醫師表示，雷射除毛能從根本解決，例如真空除毛，原理在於毛髮中的黑色素吸收雷射光，產生高熱能，藉此破壞毛髮附近的毛囊，以及毛囊中生產毛髮的細胞，當細胞被破壞後，毛髮的成長速度和粗細都會改變，甚至達到完全無毛的程度。

真空除毛利用波長800nm的雷射，以真空技術吸附周圍組織，拉近施打部位與雷射距離，所以能夠用較低的能量，僅有溫熱感受，卻還是有良好的效果。

私密處較複雜敏感 真空除毛貼合需求

私密處除毛，也是近來許多人的需求，江美麗醫師談及私密處的除毛方式，真空除毛由於施打時僅有溫熱感受，像面對陰部神經較多，敏感度高的部位，使用上感受會好很多；同時由於私密處皺褶較多，如果想要完全乾淨無毛，使用真空除毛的小探頭，才能在皺褶層疊處較佳的完成任務。

江美麗醫師也提醒，真空除毛屬於不可逆的療程，無論是什麼原因，都希望先考慮清楚，再進行施打，以免造成後續煩惱。

六到十次療程 配合毛髮生長周期

毛髮生長周期分為生長期、衰退期、休止期，肌膚毛髮總是在這三種狀態中，由於雷射除毛僅針對毛髮中的黑色素，衰退期、休止期的毛髮，黑色素不足，效果不佳，每次療程都會有漏網之魚，江美麗醫師表示，六至十次的療程，才能達到最好的效果，一次療程約十分鐘，真空除毛有大小探頭，能很好處理大面積與細緻處。

術後保濕與防曬 親密關係可適量

任何雷射，術後肌膚水分都會減少，更要避免該處肌膚受到破壞或強烈摩擦，保養、保濕不可少，如果出外時，術後部位會曬到太陽，防曬也一定要做足，江美麗醫師提醒，七天內都要好好注意防護，讓肌膚能自我修復；如果進行私密處除毛，江美麗醫師表示，不需特別避免性行為，只要注意時長，別太激烈，自我感受為主，不要勉強即可。

江美麗醫師提醒，真空除毛療程，沒有什麼太大限制，除去孕婦，以及未成年需要家長陪同等等，與醫師諮詢，解答術前術後的疑問，了解自身需求與感受，才能有最好的療程效果。

【延伸閱讀】

迎接夏天的事前準備，真空除毛滿足你的吹毛求疵！

舉手投足避免「茂密黑森林」 5大除毛方式比一比

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54803

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw