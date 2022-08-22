莫名變胖… 小心10個地雷 網嘆：難怪都不會瘦

大餐太多。(取材自pexels)

最近明顯感受到褲頭越來越緊、體重計數字只升不降，大多人還忽略了某些不起眼的小事，卻是讓人發胖的重要關鍵，甚至導致慢性病找上門，特別整理「十個」在日常生活會讓你莫名變胖的小事，看看你是否全中了？

1.吃飯太快

營養師程涵宇表示，研究發現，吃飯快的人更容易超重或肥胖 ，因為身體需要時間告訴大腦「它已經飽了」，但是吃得快的人，很容易在感覺飽之前，吃掉比身體所需還要更多的食物。

2.水喝太少

水喝不夠會讓人覺得渴，口渴可能被身體誤認為是「飢餓或渴望食物」的訊號，所以記得水要喝夠。

3.大餐太多

程涵宇指出，擁有社交生活是好事，可是太常吃大餐，或是參加聚餐可能會容易變胖。

4.久坐不動

久坐的人更容易超重，罹患慢性病的風險更高。研究分析發現，每天坐著超過10小時的成人，早逝的風險高出34％。

5.睡眠太少

程涵宇表示，睡眠不足的人容易有肚肚小肉肉（腹部脂肪）、內臟脂肪問題，原因是荷爾蒙的變化和缺乏運動的動力。

6.生活太緊繃、太忙碌

程涵宇表示，沒有時間放鬆，會默默地感覺到壓力並增加身體脂肪，特別是肚子的脂肪，研究也發現持續的壓力與腹部脂肪有關。

7.蛋白質 不足

蛋白質能告訴身體產生更多的飽腹激素，所以飲食中缺乏蛋白質可能會變胖，高蛋白飲食有助於促進新陳代謝並保持肌肉 量。

膳食纖維。(本報資料照片)

8.膳食纖維不足

膳食纖維有助於控制食欲，增加飽足感，研究發現只要多吃纖維就可以變瘦。

熱愛沾醬。(本報資料照片)

9.熱愛沾醬

很多醬汁，如沙拉醬，根本是隱藏版熱量地雷。程涵宇表示，基本上沙拉醬比整個沙拉的熱量還要高。

10.吃飯不規律

長期不規律的用餐時間會影響生理時鐘，也就是影響著食欲、新陳代謝和消化。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）