男常搬重物 腹股溝疝氣惡化「推不回去」緊急手術

醫師提醒，搬重物時腰部與肩膀、膝蓋呈現三角形，才不容易傷身。（圖：台灣衛生福利部臺北醫院提供）

50多歲男子平時工作常需搬重物，日前感覺下腹疼痛、腹脹，受不了到台灣台中榮總嘉義分院的急診求助，告知醫生他左側股溝有腫塊，已持續多年；經電腦斷層檢查，驚見「一部分腸子卡在腫塊內」，外科診斷是嵌頓性疝氣，腸子有腫脹、缺血情形，緊急手術 後，幸好不必切除腸子。醫師提醒，搬重物時腰部與肩膀、膝蓋呈現三角形，才是正確姿勢。

50多歲男性左側股溝有腫塊，中榮嘉義分院一般外科醫師張奎亨診斷是嵌頓性疝氣。（圖：台灣台中榮總嘉義分院提供）

50多歲男子告訴醫生，多年來左側腹股溝有腫塊，但躺下時就會消失，偶爾也用手將腫塊推回，最近卻發現腫塊愈來愈大、甚至陰囊的部分也愈腫大，「想用手推卻怎麼樣也推不回去」。

中榮嘉義分院一般外科醫師張奎亨說，疝氣的狀況一開始發生，大多是較小的突出物，像是腫塊但會縮回去，若沒有特殊症狀，病人常常不以為意，但長期不處理，腹壁缺口會愈來愈大，也會有愈多的器官掉進缺口。

最常見是腸子，而太多腸子掉進去可能會卡在裡面，影響腸子血液循環，假使缺血時間太長、腸子將腫脹甚至壞死，形成嵌頓性疝氣，就需要立即進行手術，進而增加感染風險，嚴重恐有致命危險。

張奎亨也說，有疝氣情形，一般建議要手術處理，除了修補腹壁缺口，通常會放置人工網膜以增加腹壁強度，大大降低復發的機會；除了傳統修補術，若是需要接受雙側手術或復發型疝氣的手術，也可以評估用腹腔鏡的方式做修補。

張奎亨指出，根據醫學 臨床統計，疝氣在台灣嬰幼兒、青少年的發生率是7%，男女發生比率相近，成人疝氣則有90%是腹股溝疝氣，即發生在腹股溝部位的疝氣，俗稱「脫腸」或「墜腸」，且成年男性是女性的9倍，高齡也是常見的族群。

他提醒，疝氣是一種「腹壁因強度不足形成缺口，造成腹腔內器官向外突出」的疾病，少部分的病人是先天就有腹壁缺口，大部分則是因為長期腹壓較大，引起腹壁強度愈來愈差，所以任何會造成腹壓增加的原因都可能是危險因子，例如：不正確的健身 模式、長期從事搬運重物工作、慢性咳嗽、體重較重、腹水等。