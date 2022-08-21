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泳池戲水消暑、進出健身房 小心病毒疣上身

記者楊雅棠／綜合報導
病毒疣是接觸人類乳突病毒而感染，會造成皮膚角質化增生而形成節結狀腫塊。（Getty Images）
病毒疣是接觸人類乳突病毒而感染，會造成皮膚角質化增生而形成節結狀腫塊。（Getty Images）

北半球夏季連日高溫，海邊和泳池到處是滿滿的戲水人潮；不過，玩水也要注意衛生，小心病毒疣上身，痛到像「穿著釘鞋進游泳池」。皮膚科醫師提醒，泳池潮濕適合病毒孳生，三溫暖、瑜伽教室、健身房也容易傳染病毒疣，因此，進出這些場所應盡量避免光腳，才不容易染上。

以為是雞眼 卻越長越多

許多人腳底長了硬塊，以為只是雞眼，沒想到越長越多，就醫才發現是病毒疣作怪。台灣開業皮膚科醫師趙昭明表示，雞眼和病毒疣常被搞混，兩者都是腳底皮膚出現的凸起腫塊。

雞眼的產生，是因為走路摩擦或是重力不平均，造成腳底表皮增厚成單獨一粒，常因走路壓迫而引起疼痛。但是雞眼並不會傳染，如果沒有明顯疼痛感可以不用治療。

病毒疣則是因為直接或間接接觸人類乳突病毒（HPV）而感染，造成皮膚角質化增生而形成節結狀腫塊。如果沒有處理，或是自行摳抓後再摸身體其他部位，則會讓病毒擴散、越長越多。

皮膚小傷口 就可能感染

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，接觸傳染是病毒疣主要傳染途徑，如果接觸到附著病毒的物體，不論是毛巾、把手、地板等，只要皮膚有微小傷口或病毒量大，都可能感染。

唐豪悅說，夏天常見病毒疣求診的病患，由於泳池的環境潮濕，病毒容易孳生，許多人前往游泳或戲水消暑，就容易接觸病毒而傳染。尤其兒童免疫力較低，因此，暑假常看到學游泳的小朋友就診，門診約有六、七成是小朋友。

病毒疣的治療方法，分為侵入性和非侵入性療法，包括水楊酸貼布、手術、電燒等。唐豪悅指出，最常見的是冷凍治療，是採用液態氮的瞬間低溫將病毒殺死，並讓病灶慢慢萎縮，但療程視病毒疣的大小、數量而定，有些病患每周接受治療，必須治療三至四個月才痊癒。

趙昭明表示，由於雞眼和病毒疣不易分辨，避免誤認而讓病毒疣繼續傳染，一旦發現腳底出現硬塊凸起，且伴隨疼痛感時，第一時間應尋求專業皮膚科醫師得到適當的治療。

避免感染病毒疣方式，趙昭明說，出入公共場所應避免赤腳，建議到泳池可攜帶一雙個人的室內拖鞋，一上岸就穿上，以防範交叉感染。游完泳後，除了使用清水外，也要用肥皂、沐浴乳等清潔用品洗淨身體並擦乾，避免暴露在大量病毒下而感染。

皮膚科醫師提醒，泳池潮濕適合病毒孳生，也容易傳染病毒疣。（路透）
皮膚科醫師提醒，泳池潮濕適合病毒孳生，也容易傳染病毒疣。（路透）

健身器材 先用酒精清潔

趙昭明提醒，除了泳池、三溫暖、澡堂等公共場所外，瑜伽教室、韻律教室、健身房是民眾容易忽略可能傳染的地方。因此在這些地方要留意不赤腳在地板上活動，可穿著襪子避免直接接觸，在健身房使用健身器材前，可先使用酒精清潔，使用後也要適度清洗手腳。

趙昭明說，如果已經感染病毒疣，衣物雖不需要分開洗滌，但不可與家人共穿；也暫時不要游泳，以免傳染給他人。

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