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總是不自覺就漏尿？泌尿科授「日常預防妙招」

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

依據台灣國民健康署2013年「國民健康訪問調查」顯示，有17.7%的40-64歲女性最近一年內有無法控制小便的情形，其中88.4%是在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力的時候發生，15.1%有去尋求西醫治療。由於會不自主的漏尿，造成患者在日常生活中社交及衛生照護上的困擾，長期下來對於患者的身心靈會有嚴重的影響。

每日的排尿記錄 醫師正確診斷

「婦女尿失禁」顧名思義就是無法經由意識控制尿液排出，而產生漏尿的狀況，常見於在懷孕生產後，中年，更年期後的女性。依據不同的病理機轉，尿失禁可以區分為應力性、急迫性、滿溢性以及功能性尿失禁。

為了進行精準的診斷，同時分辨患者為何種尿失禁，以便正確的對症下藥。台北醫學大學新國民醫院泌尿科魏汶玲醫師叮嚀病人被詢問病史的時候，務必如實回答，並且最好將每日的排尿記錄下來，提供給醫師評估，而醫師在問診的同時也切記留意病人的排尿狀況及本身是否有慢性疾病。

尿路動力學檢查 判斷何種尿失禁

在評估患者是否有骨盆腔器官脫垂的問題前，醫師也有可能採取觸診、陰道指診的方式診斷，再利用尿液檢查判斷是否有膀胱發炎的徵兆。

除此之外，簡單快速且屬於非侵入性、無輻射的超音波檢查，更能協助醫師了解病人膀胱尿容積與餘尿量。但是若要清楚得知病人的尿流速、膀胱感受、收縮力和尿道壓力，醫生可能就會採取較侵入性的方式－尿路動力學檢查來鑑別為何種尿失禁。

尿失禁預防治療 重拾生活品質

對於尿失禁的預防，魏汶玲醫師表示，方向為增加骨盆底肌肉的力量及降低對骨盆、膀胱的負重為目標。因此預防的方式除了進行凱格爾運動之外，日常應養成不憋尿、預防便祕的好習慣，更盡量避免攝取刺激性的食物。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54764


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