青少年抽電子菸 醫師警告：恐提早腦霧

美國一名19歲的YouTube網紅麥考爾・米拉貝拉形容戒電子菸的過程「根本就是在戒毒」。（圖：董氏基金會提供）

「吸菸有害健康」是大眾所知，菸商近年研發新型菸品、電子菸等，還不斷誤導年輕人可以減害，造成更多年輕人吸新型菸品。醫師警告，青少年大腦發育未完全，吸電子菸或各類菸品，可能造成注意力不集中，甚至「腦霧」症狀。

最新發表於胸腔期刊「CHEST」的研究指出，美國2019年8月起爆發「電子菸相關肺傷害（EVALI）」個案，截至2020年2月，半年來共2807個EVALI住院確診案例；研究發現，有六成的EVALI病人必須送進加護病房，其中三分之一的病人被插管，還有6.7％的病人必須用葉克膜搶救生命，最後仍有7%的EVALI病人死亡。

台北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰憂心電子菸造成年輕人危害，表示菸商在網路與社群 不斷洗腦行銷，讓許多年輕人誤以為新型菸品減害或無害，但根據2021年3月澳洲 雪梨科技大學發表的研究，市售電子菸被驗出高達164種有毒化學物質，尤其幾乎都含有尼古丁，導致年輕人快速成癮，並易成為雙重或多重的尼古丁產品使用者。

蘇一峰表示，研究指出，使用電子菸的青少年在未來兩年內，成為吸菸者的可能性是未使用者的六倍，而使用大麻的機率則有3.5倍。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑提醒，人體到25歲腦部發育才會完備，但電子菸商主要鎖定的行銷對象都是13歲到24歲的年輕族群，嚴重傷害大腦，容易造成注意力不集中、記憶力缺損、難以做決定等「腦霧」症狀。且菸商刻意在電子菸中加入「尼古丁鹽」，其尼古丁含量甚至可抵30到60支傳統紙菸，讓使用者更易上癮且更難戒除。

美國一名19歲的YouTube網紅麥考爾・米拉貝拉（McCall Mirabella）以影片紀錄自己戒電子菸的痛苦艱難過程。（圖：董氏基金會提供）

戒電子菸過程像戒毒

全台家長會長聯盟理事長黃正銘指出，美國一名19歲的YouTube網紅麥考爾・米拉貝拉（McCall Mirabella）以影片紀錄自己戒電子菸的痛苦艱難過程，沒想到尼古丁戒斷症狀來的又急又猛，她出現易怒、焦慮、暴飲暴食、失眠與嘔吐等症狀，才驚覺電子菸的危害，麥考爾覺得「戒電子菸的過程，根本就是在戒毒」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，世界衛生組織2021年資料顯示，全球已有超過1.6萬種市售電子菸口味配方正在「鉤癮」（意指悄悄地令你習慣）著全球的年輕人。

電子菸靠口味香氣攻陷年輕人，還有時尚科技又千奇百樣的造型，加上又狀似隨身碟、原子筆、麥克筆、橡皮擦或立可白等文具，不容易被辨識與發現，更沒有傳統紙菸濃厚的菸臭味，家長不容易察覺孩子是否吸食電子菸。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事、台大家醫科醫師郭斐然指出，目前還沒有真正戒除電子菸的醫學 方法，只能依據戒菸的「3不3要」原則—「不要留菸、不要買菸、不要伸手菸；要吃口香糖、要多喝水、要多運動」來戒除。

孩子抽電子菸？觀察以下狀況：

1.孩子身上偶而有無法解釋的甜味或水果味。

2.孩子經常感覺到頭痛、頭暈、噁心，或是容易氣喘吁吁。

3.孩子的情緒變化大、喜怒無常、經常感到焦慮，或有無法克制的衝動行為。

4.有來路不明的電池、充電器、USB隨身碟等。

5.用過的菸彈或拋棄式的電子菸裝置。

6.類似插入式電玩的裝置。

7.學校課業或運動成績突然退步。