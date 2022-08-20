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罹糖尿肥胖症 走沒幾步就喘 醫師用這個方法讓她瘦9公斤

黃寅
想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態。（Getty Images）
想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態。（Getty Images）

一名33歲女性每天久坐又不愛運動，對美食毫無抵抗能力，身高158公分，體重有70幾公斤，走沒幾步就會喘與心悸，醫師查出她的各項血糖數值超標，經採用降血糖針劑，3個月後體重明顯減少。

降血糖針劑 控制體重

台灣亞洲大學附屬醫院家醫科醫師劉又銘說，患者長久以來一直希望能減肥，嘗試過各類減重藥物、保健食品等，卻又會出現心悸、胸悶等症狀，影響到日常生活，但停藥後又因飲食不忌口復胖，於是向醫師求診。

他說，現代人飲食習慣不節制、缺少運動有關，以致於肥胖已成為文明病，這名患者抽血檢查發現，糖化血色素達6.8%（正常值為<5.7% ），飯前及飯後血糖也明顯超標，同時合併有高血壓及脂肪肝等問題，是典型「糖尿肥胖症（簡稱糖胖症）」。

由尚未達需手術程度，溝通後，建議採用降血糖針劑治療，同時也建議她每天健走30分鐘，經過3個月療程，她不僅能夠好好吃飯，還順利瘦9公斤，逐漸找回自信。

劉又銘說，各種治療糖尿病用藥，目的都是為了控制血糖達標，可以分為針劑或錠劑，但由於部分血糖藥對於控制體重也有很好的效果，且安全性高，因此也被視為「減脂針/藥」或「減肥針/藥」，其原理包括藉由葡萄糖從尿液中排出，達到降血糖作用，或者增加胰臟胰島素分泌、抑制升糖素分泌，增加飽足感與降低飢餓感，體重因攝食量減少而減輕。

藥物減重 須諮詢醫師

他說，使用減重藥物必須先檢視本身條件是否符合適應症，以及有無其他的疾病，避免減肥不成反而加重病情。

此外，想要健康減重，不二法門仍是飲食控制、規律運動、改變生活型態，若是要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師，才能減得健康又安心。

若想要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
若想要以藥物進行減重，應諮詢專科醫師。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

血糖 減重 肥胖

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