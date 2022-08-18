失智症會遺傳？ 非正常老化「5跡象」是警訊

65歲以上長輩應定期健檢，包含大腦影像檢查，幫助發現早期失智症。示意圖。（本報資料照片）

林先生的70歲父親被診斷罹患失智 症，上一代的爺爺也是失智症患者，正值中壯年的他很憂心是否會遺傳？醫師表示，若家族有兩位以上親人患有失智症，罹患機率是一般人三倍，但民眾不必太過擔心，得到失智症並非單一原因，保持良好生活習慣和心理健康，有助於預防失智症。

即便有風險 健康生活更重要

失智症是大腦非正常退化的疾病，分別有阿茲海默症 、路易氏體失智症、血管型失智症和額顳葉型失智症等類型，其中，阿茲海默症與遺傳有關，電影「我想念我自己」即描述女主角罹患早發性遺傳的阿茲海默症。台灣衛福部桃園醫院腦神經內科主治醫師江俊宜說，家族有失智症病史，的確有較高罹病機率，但只要養成健康的生活方式，不一定會走到生病階段。

江俊宜指出，雖然有遺傳風險令人擔憂，但有些失智症患者的家屬格外提高警覺，藉由規律運動、定量飲食來預防發病，反而改善了三高 問題。

罹患失智症也可能是受到長期後天環境的影響，導致腦部不斷累積β類澱粉蛋白斑塊，進而造成健康的神經元受損，出現記憶衰退、語言能力衰弱、空間認知及理解力下降等症狀。

醫師表示，若家族有兩位以上親人患有失智症，罹患機率是一般人三倍。示意圖。（本報資料照片）

早期發現早治療 能延緩惡化

失智症不是急性的疾病，病程可能短至2年，也可能長達20年之久，無法治癒是患者最害怕的事，其失能和精神行為也造成照顧者的壓力。江俊宜說，早期發現、早期治療非常重要，能延緩失智症的病程，增加患者獨立自主的能力、找回生活品質。65歲以上長輩應定期健檢，包含大腦影像檢查，幫助發現早期失智症。

運動增強心肺功能，加上地中海飲食降低心血管疾病，能減少失智風險。（取材自pexels）

失智症狀出現前的15至20年，β類澱粉蛋白斑塊就開始逐漸形成，應及早避開菸酒、肥胖、三高、熬夜等危險因子，並控制腦部創傷。江俊宜強調，運動能維持肌肉量、增強心肺功能，是目前已被證實能預防及延緩失智惡化的重要關鍵，加上能降低心血管疾病的地中海飲食，就能減少失智風險。