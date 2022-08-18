我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

失智症會遺傳？ 非正常老化「5跡象」是警訊

廖靜清
65歲以上長輩應定期健檢，包含大腦影像檢查，幫助發現早期失智症。示意圖。（本報資料照片）
65歲以上長輩應定期健檢，包含大腦影像檢查，幫助發現早期失智症。示意圖。（本報資料照片）

林先生的70歲父親被診斷罹患失智症，上一代的爺爺也是失智症患者，正值中壯年的他很憂心是否會遺傳？醫師表示，若家族有兩位以上親人患有失智症，罹患機率是一般人三倍，但民眾不必太過擔心，得到失智症並非單一原因，保持良好生活習慣和心理健康，有助於預防失智症。

即便有風險 健康生活更重要

失智症是大腦非正常退化的疾病，分別有阿茲海默症、路易氏體失智症、血管型失智症和額顳葉型失智症等類型，其中，阿茲海默症與遺傳有關，電影「我想念我自己」即描述女主角罹患早發性遺傳的阿茲海默症。台灣衛福部桃園醫院腦神經內科主治醫師江俊宜說，家族有失智症病史，的確有較高罹病機率，但只要養成健康的生活方式，不一定會走到生病階段。

江俊宜指出，雖然有遺傳風險令人擔憂，但有些失智症患者的家屬格外提高警覺，藉由規律運動、定量飲食來預防發病，反而改善了三高問題。

罹患失智症也可能是受到長期後天環境的影響，導致腦部不斷累積β類澱粉蛋白斑塊，進而造成健康的神經元受損，出現記憶衰退、語言能力衰弱、空間認知及理解力下降等症狀。

醫師表示，若家族有兩位以上親人患有失智症，罹患機率是一般人三倍。示意圖。（本報資...
醫師表示，若家族有兩位以上親人患有失智症，罹患機率是一般人三倍。示意圖。（本報資料照片）

早期發現早治療 能延緩惡化

失智症不是急性的疾病，病程可能短至2年，也可能長達20年之久，無法治癒是患者最害怕的事，其失能和精神行為也造成照顧者的壓力。江俊宜說，早期發現、早期治療非常重要，能延緩失智症的病程，增加患者獨立自主的能力、找回生活品質。65歲以上長輩應定期健檢，包含大腦影像檢查，幫助發現早期失智症。

運動增強心肺功能，加上地中海飲食降低心血管疾病，能減少失智風險。（取材自pexe...
運動增強心肺功能，加上地中海飲食降低心血管疾病，能減少失智風險。（取材自pexels）

失智症狀出現前的15至20年，β類澱粉蛋白斑塊就開始逐漸形成，應及早避開菸酒、肥胖、三高、熬夜等危險因子，並控制腦部創傷。江俊宜強調，運動能維持肌肉量、增強心肺功能，是目前已被證實能預防及延緩失智惡化的重要關鍵，加上能降低心血管疾病的地中海飲食，就能減少失智風險。

非正常老化的失智警訊 資料來源／江俊宜醫師
非正常老化的失智警訊 資料來源／江俊宜醫師

失智 阿茲海默症 三高

上一則

4成中風者吞嚥障礙 新療法助康復

延伸閱讀

醫藥短波／睡眠差 失智症恐惡化

醫藥短波／睡眠差 失智症恐惡化
微創瓣膜手術TAVR 逆轉失智

微創瓣膜手術TAVR 逆轉失智
失智華男搭地鐵與妻走散 華警及時尋回

失智華男搭地鐵與妻走散 華警及時尋回
養生／調整輔具、補充營養品 餵食失智長輩「5技巧」必學

養生／調整輔具、補充營養品 餵食失智長輩「5技巧」必學

熱門新聞

酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。（亞大醫院提供）

1天只睡4小時 33歲她險禿心慌慌 醫曝：2招測掉髮

2022-08-12 05:37
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

2022-08-16 05:43
（圖：健康醫療網提供）

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

2022-08-15 01:00

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片