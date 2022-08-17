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預防糖尿病 改變6飲食習慣

王郁婷／輯譯
多吃綠色蔬菜，對預防糖尿病可提供更多保護。（本報資料照片）
多吃綠色蔬菜，對預防糖尿病可提供更多保護。（本報資料照片）

糖尿病是常見慢性病，事實上，第二型糖尿病可以及早從飲食上預防，這些方式很簡單，且有相關研究支持其有效性，血糖總在及格邊緣的人，不妨將以下飲食策略納入參考。

1.記得吃早餐

發表在「公共衛生營養」（Public Health Nutrition）上、超過10萬名參與者的一項統合分析，發現與經常吃早餐的人相比，不吃早餐的人罹患二型糖尿病的風險增加15%到21%。

當然，早餐的內容很重要，並不是有吃就好。為了控制體重、調節血糖，營養師辛西亞‧薩斯（Cynthia Sass）建議，最佳的營養組合包含：蔬菜、瘦肉蛋白、優質脂肪和少量健康的碳水化合物，香草以及香料。例如，生菜沙拉、酪梨、蛋、新鮮水果，就是理想的組合。

2.喝一點咖啡

研究發現，與不喝咖啡的人相比，每天喝六杯咖啡的人，罹患第二型糖尿病的風險降低了3...
研究發現，與不喝咖啡的人相比，每天喝六杯咖啡的人，罹患第二型糖尿病的風險降低了33%。（本報資料照片）

一項分析型研究，評估了包括100萬名參與者、28項相關研究，發現與不喝咖啡的人相比，每天喝六杯咖啡的人，罹患第二型糖尿病的風險降低了33%。無論喝的是一般咖啡或低因咖啡都不影響結果，且在美國、歐洲和亞洲的男性與女性身上，都看到同樣的效果。

為什麼咖啡具有保護作用？科學家認為與其天然成分有關，例如鎂以及綠原酸（chlorogenic acid，又稱咖啡單寧酸），在動物研究中，已證實可降低血糖水平。不過，薩斯建議，目前一天沒喝到六杯咖啡的人，並不需要特別增加攝取量。她也建議，為提高咖啡的益處，不妨添加植物奶，如杏仁奶和椰子奶，以及少許肉桂粉，一些研究指出，肉桂粉可能有助於調節血糖，並降低膽固醇。

3.吃含鎂食物

很多人沒有從食物中獲取足夠的鎂，它對心臟、肌肉和免疫功能很重要。此外，鎂也與第二型糖尿病有關，研究顯示，每天鎂的攝取量每增加100毫克，第二型糖尿病的風險就降低15%。這個量相當於四杯煮熟的燕麥片、一杯豆類；四分之一杯堅果、二分之一杯煮熟的菠菜，或三根香蕉。

其他富含鎂的食物還包含酪梨、甜菜、全穀物（如糙米、蕎麥、藜麥和小米）、豆類、乾無花果、李子、木瓜、種子（如南瓜、芝麻和葵花子），以及黑巧克力。

4.地中海飲食

地中海飲食對人體有多種健康益處，根據發表在「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）上的研究，地中海飲食對預防第二型糖尿病也有效果。在此研究中，心血管風險高的男女被隨機分配到三種類型的飲食，一組是地中海飲食，輔以特級初榨橄欖油補充；一組是地中海飲食，輔以堅果補充；一組是低脂肪飲食。研究期間，低脂飲食組被診斷出第二型糖尿病的人最多，有101個新發病例；堅果組有92人；特級初榨橄欖油組有80人。

要獲得地中海飲食的好處，務必堅持以下幾項原則：單元不飽和脂肪酸多於飽和脂肪的比例（橄欖油多於奶油）、大量的蔬菜水果、全穀物、豆類，適量攝入紅酒與乳製品，適量的魚、最少量的紅肉。

地中海飲食對預防第二型糖尿病也有效果。（本報資料照片）
地中海飲食對預防第二型糖尿病也有效果。（本報資料照片）

5.吃綠色蔬菜

營養師總是耳提面命要多吃蔬菜，其中綠色蔬菜對預防糖尿病可提供更多保護。「英國醫學雜誌」（British Medical Journal）發表的一項研究發現，每天多吃一杯半的綠色蔬菜，罹患第二型糖尿病的風險可降低14%。

6.可適量飲酒

這可能跟你想的不太一樣，發表在「糖尿病照護」（Diabetes Care）的一項分析研究，科學家發現，與研究中不喝酒的人相比，每天喝1.6杯酒的女性和每天喝1.8杯酒的男性，患糖尿病的風險分別降低了40%和13%。另一方面，大量飲酒（女性每天3.6杯，男性每天4.4杯）則與第二型糖尿病的風險增加有關。

營養師認為，如果本來就不喝酒的人，不必因此而飲酒；而平時就有喝酒習慣的人，將飲酒量控制在恰當範圍，可能有利健康。

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