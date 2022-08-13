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社交能力高者也感受強烈 5條件使長者疫情後更孤獨

記者許政榆／台北即時報導
新冠病毒疫情除致病，還可能讓人產生孤獨感。（記者林澔一／攝影）
新冠病毒疫情除致病，還可能讓人產生孤獨感。（記者林澔一／攝影）

新冠病毒疫情除致病，還可能讓人產生孤獨感。台灣學者透過調查，盤點社區獨居老人需求及現況，發現社區老人中包括男性、孤獨感較高、孤獨識能較差、平日社交能力較高、家人支持滿意度較低者，在疫情後都可能增加孤獨感。

臺北醫學大學公共衛生學系教授徐慧娟13日出席中華民國老人福利聯盟「社區共好 幸福獨居好朋友」分享會中，透露社區老人孤獨傾向評估計畫啟動，是為提供社區內孤獨長者給予陪伴和協助，先盤點社區內可能的孤獨長者，再發展出「孤獨處方箋建議」社區方案建議。

徐慧娟表示，孤獨是一種主觀感受，也包括社會性孤獨、情緒性孤獨，孤獨會造成壓力，經由神經系統和內分泌影響身心健康。國外研究發現，孤獨與較差的認知功能、較多的憂鬱症狀及較差的健康狀況皆有關。

針對孤獨相關因子，徐慧娟提及，社區老年人經濟滿意度較低、身體功能困難較高、孤獨識能較低、沒有參加社會團體、 家人支持滿意度較低者，孤獨程度越高；居住在護理之家的機構老人，若自評健康較差、時常以情緒表達者，其孤獨程度越高。

新冠疫情後孤獨增加因子，徐慧娟表示，社區老人中的男性、孤獨感較高、孤獨識能較差、家人支持滿意度較低者，疫情後都可能增加孤獨感，甚至平日社交能力較高的老人，因為疫情無法參與活動，孤獨感也相當高；住機構的老人有配偶但因疫情無法探視，因此孤獨感更高。

調查計畫共訪談國內8個社區，每社區100名65歲以上，且為獨居、僅與配偶同住、或雖有家人但實質無往來之長者，排除無法清楚表達等。並依照人口資料、健康狀況、衰弱與憂鬱症狀、孤獨感受、社會支持滿意度等進行分析。

徐慧娟說，調查中發現有92.6%的人有子女，但只有26.4%的人每周1次或以上往來，有25.7%與子女無見面或沒聯絡。健康狀況中，超過8成的人有1種以上慢性疾病，35.7%的人睡眠品質不佳，23.1%自認記憶力不好，28.7%有憂鬱傾向，都是成為失能、失智的風險。

徐慧娟透露，研究發現，老年人容易感到孤獨的2個時刻，除了獨處時想念家人，以及需要幫忙時卻無人可幫，特別容易感到孤獨。

因此徐慧娟建議，「孤獨處方箋」可強健個人身心，如解決人生課題、轉念改變情緒性孤獨，或透過身體活動、認知功能訓練降低孤獨感。並培養心理韌性與壓力調適，並與社區志工或在地人是建立社會連結，補足家人支持的不足，「有意義的社會關係，勝過無意義的來往」。

13日分享會中老盟政策倡導委員會召集人黃松林談孤獨老人的工作新模式，並邀請合作社區與輔導專家分享實作經驗，期望藉由探討偏鄉社區所面對的長者難題與解方，建立社區互助、共好的幸福獨居生活。

疫情 憂鬱症 中華民國

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