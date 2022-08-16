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痛風恐腎衰竭 少吃高普林食物：海鮮、內臟、酒類

記者黃寅／綜合報導
痛風是腎衰竭的常見原因之一。醫師提醒，應注意肉類、海產、內臟等高普林食物的攝取量，免得痛風找上門。（本報資料照片）
痛風是腎衰竭的常見原因之一。醫師提醒，應注意肉類、海產、內臟等高普林食物的攝取量，免得痛風找上門。（本報資料照片）

一名48歲男性罹有痛風數年，每次發作都是去診所打針、拿止痛藥，處理完又恢復生活常態；但最近打完止痛針、吃止痛藥後還是痛，且發現尿量減少、腳腫起來，才感覺事態嚴重。醫師說，患者常因為打個針、吃個止痛藥，以為疾病就過去了，忽略了平常應有的治療及控制，最後可能演變成腎衰竭。

台灣長安醫院腎臟科醫師楊雅斐說，患者到院時腎絲球過濾率只剩30多、尿酸指數超標，因此趕緊停掉止痛藥，並使用利尿劑消腫，治療兩周後腎絲球過濾率恢復至70以上，水腫才消失。

她說，痛風是因為血液中的尿酸升高，並因過多尿酸累積在關節處引起發炎所致。現代人飲食大魚大肉，加上愛喝飲料、吃甜食，使得痛風盛行率越來越高。

她說，尿酸的來源是飲食中含有普林的食物及體內老舊細胞的汰換，之後在肝臟處理成尿酸，經由腎臟過濾，從尿液排出體外。尿酸濃度高時，除了累積在關節引起痛風，也可能會沉積在腎臟，有的形成尿酸結石，導致輸尿管的阻塞 ; 有的沉積在腎間質，造成腎實質萎縮，腎功能受損，稱為尿酸腎病變。另外痛風發作時，常使用非類固醇類止痛藥治療，頻繁使用也會使腎臟受傷。

楊雅斐說，治療尿酸過高的患者，除了建議少吃高普林食物、多喝水以外，使用降尿酸藥物可預防痛風發作，並降低尿酸對腎臟的傷害 ; 若痛風頻繁發作的患者，可加上秋水仙素來降低發炎 ; 若是已有慢性腎病的痛風患者，可使用類固醇來取代非類固醇類止痛藥。

坊間常有流傳類固醇傷腎的傳言，其實腎病常使用類固醇來治療，會傷腎的反而是非類固醇類止痛藥，其常見的副作用有水腫、急慢性腎衰竭及腸胃道不舒服。

高普林食物。（製表／陳雨鑫）
高普林食物。（製表／陳雨鑫）

她說，透過良好的飲食及藥物控制，大部分痛風患者都可以達到鮮少發作、尿酸指數正常；建議痛風患者應與醫師討論並定期追蹤，才能減少未來腎臟衰竭、洗腎的機會。

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