打呼＝睡得沉又香？可能是睡眠呼吸中止症

(取材自健康醫療網)

你睡覺時會打呼嗎？很多人會覺得打呼就是睡得好、很熟，但其實這可能是一個警訊。

打呼與睡眠呼吸中止症如何辨別

台北醫學 大學附設醫院睡眠中心李信謙主任解釋，打呼與解剖構造有關，是因為呼吸氣流經過比較狹窄的氣道時，使咽喉的軟組織、軟顎或甚至是懸雍垂發生震動，就像物理上說的振動發聲的原理，而產生聲響。打呼代表氣道開始出現狹窄，且數據顯示打呼其實有80%的機率會有睡眠呼吸中止症的症狀，因此打呼與睡眠呼吸中止症僅有一線之隔。

不少民眾認為，睡覺時大聲打呼代表睡得好，其實不然。睡眠呼吸中止症患者最大的問題在於沒有自覺症狀，常認為自己是失眠、睡不好等睡眠問題。李信謙主任提醒，若有打呼或是白天嗜睡的情況發生，很可能就是睡眠呼吸中止症的潛在族群。

如何治療睡眠呼吸中止症？

現在治療睡眠呼吸中止症有很多不同的選擇。李信謙主任說，現在會先從嚴重程度開始判別：若你睡覺的時候打呼，但呼吸偶爾會停10秒以上，每小時有五次以上，就算睡眠呼吸中止症。5-15次是輕度，可以透過側睡或積極減重等方式改善，15-30次是中度，30以上屬於重度，若再加上有慢性疾病且白天會昏睡，建議可考慮配戴正壓（陽壓）呼吸器，許多患者在使用後不僅睡眠品質優化，同時也能改善許多生理心理功能。

睡眠呼吸中止症自我檢測 四方法

睡眠呼吸中止症最怕的是引起許多身體的慢性疾病，最近有研究發現睡眠呼吸中止症可能是萬病之源，與心血管疾病、糖尿病、癌症、失智等疾病有密切相關。李信謙主任補充，除了觀察是否有打呼以外，也可透過以下幾種方式做自我檢測：

BMI指數若超過35 白天容易嗜睡 高血壓 、高血脂、高血糖 曾有中風或心肌梗塞者

李信謙主任呼籲，改善打呼、睡眠呼吸中止症可至睡眠中心或胸腔內科、耳鼻喉科、神經內科及精神科等相關科別諮詢了解，如發現家人睡覺時有打呼或是打呼會突然中斷，一定要積極就醫檢查治療，千萬別等身體出了問題才去解決。

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資料來源：健康醫療網

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