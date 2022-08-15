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肩痛無法舉鍋勺、影響睡眠 原來是鈣化性肌腱炎惹禍

趙容萱
婦人左肩鈣化性肌腱炎經治療後，症狀大幅好轉。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
婦人左肩鈣化性肌腱炎經治療後，症狀大幅好轉。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

台中一名婦人退休後愛在家嘗試新菜單，滿足全家人的胃，但去年中，煮菜時左肩痠痛，左手無法舉高，甚至痛到難以入眠，就醫檢查確認是「鈣化性肌腱炎」惹禍，經建議採用體外震波治療，半年後鈣化點完全消失，讓她可以重新掌勺，回歸快樂的退休生活，她開心直說：「這樣活著才有意義！」

台灣亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉指出，鈣化性肌腱炎好發於40至50歲的中年族群，尤以女性患者居多，又以單肩旋轉肌腱最容易出現鈣化，門診常見患者的職業以經常寫板書的教師、操持家務的主婦及一整天坐在電腦桌前，維持固定姿勢敲打鍵盤的上班族為主。

這名婦人說，去年中旬出現左肩痠痛，剛開始每了止痛藥或休息幾天就又不痛了，沒想到去年底症狀惡化，不僅煮菜時無法舉起鍋勺，每天穿衣服、洗澡刷背等簡單的小動作，都變得異常艱難，最後連晚上睡覺壓迫到痛點時，都會讓她徹夜難眠，毫無生活品質可言，只好趕緊就醫求助。

周立偉指出，當初患者來院時面如枯槁，沒有任何表情，只是不斷拜託「讓我別再這麼痛」，於是立刻安排超音波及Ｘ光檢查，果然發現左肩旋轉肌嚴重發炎，且鈣化程度十分嚴重，因此建議採用體外震波方式治療，果然經過約3個月共11次的療程，Ｘ光下的鈣化處已消失不見，讓患者擺脫疼痛糾纏。

周立偉表示，目前鈣化性成因不明，可能是多成因所引起，包括反應性鈣化和退化性鈣化的產生，前者是指肩膀肌肉長期施力不均、反覆累積受傷、肩膀旋轉肌反覆發炎或患者自身體質與免疫狀況等原因所引起，後者則是肌腱出現磨損老化，隨著肌腱使用時間愈久，所產生的磨損也日益嚴重，肌腱內部跑出的鈣離子就會逐漸累積形成鈣沉澱物，導致鈣化性肌腱炎。

周立偉提醒，民眾平時可多做伸展運動、多熱敷、泡溫水澡以及避免常搬重物等，預防罹患鈣化性肌腱炎，若疼痛難耐，初期治療方式可選擇注射類固醇及麻醉劑緩解症狀，或在肌肉骨骼軟組織超音波導引下用針抽吸並移除鈣化部位，也推薦使用體外震波方式清除鈣化點，相信對患者來說都很有助益。

醫師周立偉說明，患者透過體外震波治療，達到減緩疼痛、消除鈣化的目標。（圖：台灣亞...
醫師周立偉說明，患者透過體外震波治療，達到減緩疼痛、消除鈣化的目標。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

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