酷暑難耐又暴怒 他「心肌梗塞」險致命

圖片來源 ／健康醫療網

各地溫度屢創新高，熱浪襲來，難免更讓人心浮氣躁，台灣一名40多歲男性日前為了兒子多次深夜未歸，中午時大發雷霆，當下突然感覺胸口不舒服，緊急送醫後，發現心電圖有心肌梗塞典型的ST節上升現象，進一步檢查後，確認是冠狀動脈急性阻塞，所幸急救後撿回一命，阻止一場家庭悲劇。

氣溫高低起伏大 三高 又是老菸槍

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟表示，多數民眾一想到心肌梗塞，總會與氣溫陡降，導致心血管收縮引發猝死有關，但其實當氣溫高低起伏過大，本身如果經常菸不離手，或是三高患者，更是心肌梗塞的高風險群，也容易產生急性心肌梗塞。

血管攝影 檢查 揪出正確病灶

考量病人的敘述，一度懷疑是因為情緒波動造成的「心碎症候群」（章魚壺心肌症），不過經過血管攝影檢查後，確診為「冠狀動脈中左前降支急性完全阻塞」，病人接受血栓抽吸及支架置放打通血管，並快速建立血流，減少進一步心臟受損，後續也利用藥物及加護病房觀察治療，總算順利度過難關。

出現心肌梗塞危機 把握搶救黃金期

張育晟主任強調，一般而言，如果病患胸悶不舒服，合併心電圖有典型波形的變化，加上有慢性病和其他心血管疾病 的危險因子，通常醫師幾乎能確定是心肌梗塞，此時以最快的時間打通血管，往往就能搶回一命，不過如果患者情緒波動大、缺乏常見心血管危險因子，又同時合併典型心電圖的波形異常，也不排除是少見的「心碎症候群」，可以利用動脈攝影找到原因。

張育晟主任提醒，酷熱的夏天也隨時都有心肌梗塞的危險，平時應保持規律運動及良好作息，尤其要充足飲水、適度疏壓、避免抽菸等，才能減少心肌梗塞發生的風險。

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