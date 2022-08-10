我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

世說新聞╱妙齡華女無征兆染惡疾 全家數次想自殺

酷暑難耐又暴怒 他「心肌梗塞」險致命

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

各地溫度屢創新高，熱浪襲來，難免更讓人心浮氣躁，台灣一名40多歲男性日前為了兒子多次深夜未歸，中午時大發雷霆，當下突然感覺胸口不舒服，緊急送醫後，發現心電圖有心肌梗塞典型的ST節上升現象，進一步檢查後，確認是冠狀動脈急性阻塞，所幸急救後撿回一命，阻止一場家庭悲劇。

氣溫高低起伏大 三高又是老菸槍

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟表示，多數民眾一想到心肌梗塞，總會與氣溫陡降，導致心血管收縮引發猝死有關，但其實當氣溫高低起伏過大，本身如果經常菸不離手，或是三高患者，更是心肌梗塞的高風險群，也容易產生急性心肌梗塞。

血管攝影檢查 揪出正確病灶

考量病人的敘述，一度懷疑是因為情緒波動造成的「心碎症候群」（章魚壺心肌症），不過經過血管攝影檢查後，確診為「冠狀動脈中左前降支急性完全阻塞」，病人接受血栓抽吸及支架置放打通血管，並快速建立血流，減少進一步心臟受損，後續也利用藥物及加護病房觀察治療，總算順利度過難關。

出現心肌梗塞危機 把握搶救黃金期

張育晟主任強調，一般而言，如果病患胸悶不舒服，合併心電圖有典型波形的變化，加上有慢性病和其他心血管疾病的危險因子，通常醫師幾乎能確定是心肌梗塞，此時以最快的時間打通血管，往往就能搶回一命，不過如果患者情緒波動大、缺乏常見心血管危險因子，又同時合併典型心電圖的波形異常，也不排除是少見的「心碎症候群」，可以利用動脈攝影找到原因。

張育晟主任提醒，酷熱的夏天也隨時都有心肌梗塞的危險，平時應保持規律運動及良好作息，尤其要充足飲水、適度疏壓、避免抽菸等，才能減少心肌梗塞發生的風險。

【延伸閱讀】

26歲司機送貨突心肌梗塞 專科醫揭「發作主因」

「心痛」不可輕忽！ 小心成為心肌梗塞前兆


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54706


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

攝影 三高 心血管疾病

上一則

男性精索靜脈曲張致不孕 陰囊鼓脹、疼痛下墜感當心

下一則

高齡婦拔牙「顎骨壞死」 恐與骨鬆藥物有關

延伸閱讀

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關
督導飛彈生產 中科院副院長歐陽力行猝逝 得年57歲

督導飛彈生產 中科院副院長歐陽力行猝逝 得年57歲

夏天狂灌冰飲 口破、腹瀉當心是中風警訊

夏天狂灌冰飲 口破、腹瀉當心是中風警訊
「心痛」不可輕忽 小心成為心肌梗塞前兆

「心痛」不可輕忽 小心成為心肌梗塞前兆

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝什麼補水效果最佳？研究：水只排第10名

2022-08-09 00:30
（圖：健康醫療網提供）

背痛、腹痛要當心「癌王」八成確診已晚期

2022-08-04 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

不菸不酒50歲婦人罹肺癌 恐與「家中1物」有關

2022-08-09 01:00
台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰。（郭綜合醫院提供）

醫師提醒低鎂血症危害 這些食物富含鎂多吃可活得更美

2022-08-05 04:41
一名40多歲女性，打完第二劑AZ後出現左胸腫痛，甚至反覆化膿，經查發現是肉芽腫性乳腺炎，與疫苗無關不予救濟。（聯合報系資料照片）

40多歲女打完第2劑AZ 左胸腫痛、化膿 意外追出1疾病

2022-08-06 19:12
帶狀皰疹的皮膚病灶痊癒後，疹後神經痛是常見的併發症；左起林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮、台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎。（記者楊雅棠／攝影）

痛到無法忍、大小便失禁 「皮蛇」恐比長新冠難纏

2022-08-03 05:46

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了