30種未來食物入菜 健康吃護地球

植物性飲食是以植物性食物為基礎，例如水果、蔬菜、穀物、豆類、堅果和種子類等，並限制紅肉和加工肉類的攝取。圖為五穀飯。（Getty Images）

全球健康意識抬頭，國際不斷提倡環境永續議題，因此不僅吃得營養健康，也要兼具環境友善及多元化的「植物性飲食」，逐漸成為現代人飲食新趨勢。專家建議，可多攝取蔬菜 類、全穀雜糧類、豆類、堅果與種子類等四大類食物，更能降低罹患心血管疾病 及中風 的危機。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，植物性飲食是一種以植物性食物為基礎，如水果、蔬菜、穀物（尤其全穀物）、豆類、堅果和種子類等，並限制紅肉和加工肉類的攝取。

植物性飲食是以植物性食物為基礎，例如水果、蔬菜、穀物、豆類、堅果和種子類等，並限制紅肉和加工肉類的攝取。（Getty Images）

許惠玉說，植物性食材具有零膽固醇、較好的脂肪、豐富膳食纖維、植化素及各種維生素、礦物質等特色，有利於改善血脂和膽固醇、有益腸道健康、抗衰老。

許惠玉表示，研究顯示，多攝取植物性食物的人，相較於食用較少的族群，可降低16%心血管疾病及中風的罹患風險、32%心血管疾病死亡風險。這些基於植物來源的飲食，也逐漸成為許多國家及醫學機構所建議的飲食方針。

植物性飲食 可減少碳排

許惠玉指出，隨著全球暖化加劇，若攝取蛋白質長期依賴動物性來源，無形加重對環境的負擔，近年全球蔚為風潮的植物性飲食，可減少20到30%溫室氣體排放、土地用量和用水量，亦可改善生態多樣性，多樣化種植可避免耗盡土壤養分，減少損害野生動物和水資源汙染。

董氏基金會食品營養中心嚴選「未來食物」清單，涵蓋蔬菜類、全穀雜糧類、豆類、堅果與種子類等多元食材，台灣營養師莫雅淳分享，民眾日常飲食中實踐植物性飲食的方法，建議選用當令、在地、新鮮和簡單未過度加工的植物性飲食。