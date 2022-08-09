更年期常常下背痛、關節痛？3大保健秘訣一次看

圖片來源 ／健康醫療網

50多歲的林女士，年輕時就會腰痠背痛，只要休息幾天就會緩解，直到近期症狀變嚴重，一旦久坐、久站痠痛難耐，腳底隱約出現痠麻感，某天到大賣場採買，提起重物一陣劇痛，連忙就醫，最後診斷出「椎間盤突出、骨盆不正」，台灣復健科診所院長蕭博隆醫師表示，長時間下來姿勢不良，骨盆、腰椎排列不正，再加上更年期使得肌腱、韌帶修復力變差，穩定性不佳、無法負重，容易引發椎間盤突出，而林女士接受徒手治療以及再生注射治療後，症狀大幅緩解、越來越有力氣且痠痛感也消失了。

蕭博隆醫師表示，更年期婦女因荷爾蒙的變化，可能會出現關節 痛、下背痛以及手麻等問題，平時如何進行預防保健，以及症狀嚴重時的治療方式，可參考以下建議：

一、關節痛－退化性關節炎

蕭博隆醫師表示，關節痛的症狀並不少見，但並非所有關節痛都是關節發炎，有些更年期婦女，有時關節痛過幾天就好起來，不一定是有疾病，因此有疑慮請尋求專業醫師診斷。若真的是關節炎，進一步還要確認是否為退化性關節炎、自體免疫性關節炎，或是其他內科疾病，分別有不同治療方式。

蕭博隆醫師指出，50歲以上女性，退化性關節炎盛行率會比男性來得普遍，且退化性關節炎最常出現於膝蓋、髖關節、手指關節。為什麼更年期和退化性關節炎有關呢？因雌激素有保護軟骨、抗發炎的作用，而關節組成複雜，除了軟骨，還包括肌腱、肌肉 、韌帶、半月板、骨頭等，當雌激素缺乏，除了關節軟骨之外，關節的其他組成也可能慢慢產生其他問題。

退化性關節炎症狀，嚴重者會感覺疼痛，輕微者則感覺走路卡卡、有僵硬感，有些人甚至當天氣濕冷時，痠痛感更明顯。蕭博隆醫師建議，要均衡飲食、控制體重，肥胖會使關節負擔增加，而做運動可增加下肢、臀部的肌力，對關節有保護效果。不過不要突然過量運動，否則反而會造成關節負擔，任何運動都要循序漸進，比較安全。若症狀嚴重時務必就醫，通常會予以藥物、物理治療，或施以再生注射，也就是注射葡萄糖、血小板等，以增加膝蓋軟組織的強度，不過當症狀嚴重時還是要進行手術 。

二、下背痛－椎間盤退化

蕭博隆醫師表示，隨著年紀越大，下背痛問題層出不窮，且是復健科主訴前三名的症狀，許多人甚至因此而影響工作。研究統計，更年期後婦女，椎間盤退化機率較高。從動物實驗發現，雌激素可能會引響椎間盤的組成，椎間盤可緩衝脊椎之間的壓力，裡面包含很多膠原纖維、彈性纖維和水分，雌激素缺乏則會影響組成，造成退化機率變高。

該如何保養呢？蕭博隆醫師指出，控制體重、做適當運動，以及針對性訓練，例如：核心肌群的訓練。核心肌群是圍繞於脊椎的深層肌肉，有保護脊椎的功能，加強核心肌群，可緩衝傷害。倘若下背痛嚴重，可透過物理治療當中的徒手治療，以專業手法導正脊椎、骨盆的排列，進而減少腰椎、骨盆的壓力，也可使用再生注射或PRP注射，強化體內退化的軟組織。

三、手麻－腕隧道症候群

蕭博隆醫師表示，更年期婦女，因雌激素減少，會造成肌腱修復能力變差，容易發炎、水腫，而更年期後女性，手臂脂肪量增加，這些問題可能會導致腕隧道症候群的產生。何謂腕隧道？蕭博隆醫師說明，手腕有一個類似隧道的構造，裡面包含神經，以及手指頭的肌腱，因此當隧道變得狹窄，神經的空間就會被壓縮、壓迫，引發手麻。另一情況是，隧道沒有變窄，而是肌腱變大、水腫、發炎，也會影響神經，導致腕隧道症候群。

因此，蕭博隆醫師建議，工作時，無論使用電腦或是手機，務必注意手腕的姿勢，過度伸直、彎曲都會增加神經壓力，敲打鍵盤也會讓手指的肌腱疲勞、腫脹，甚至發炎。工作要適度拉筋，做手部的伸展，讓肌腱放鬆。若手指頭酸麻感仍無法降低，就要尋求醫療協助，大部分腕隧道症候群的治療是採取保守治療，以復健儀器治療。另一種治療稱之為神經解套術，也就是使用超音波觀察神經，再施以內含葡萄糖、血小板的神經修復液，注射時亦可把神經附近的水腫、沾黏沖掉，治療效果佳。

【延伸閱讀】

女性步入更年期怎麼辦？ 中醫：用「這些藥材」改善症狀

男性也要注意更年期！醫：超過40歲有「這些症狀」應就醫檢查



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54662





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw