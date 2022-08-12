誤認坐骨神經痛 髖關節病變難發現

81歲婦人誤以為自己坐骨神經痛，檢查後發現右側股骨頭壞死。（圖：台灣阮綜合醫院提供）

一名53歲蔡姓漁民半年來坐立難安，自己貼藥膏加民俗推拿都沒用，接受脊椎微創手術 也沒改善，另一名81歲周姓婦人則是半年前閃到腰後，開始背痛、臀部疼痛。兩人都以為是坐骨神經痛，這兩名個案經檢查診斷，是髖關節 病變、股骨頭壞死，接受人工關節置換術後得到改善。

台灣阮綜合醫院骨科主治醫師洪誠聰指出，蔡先生雖有糖尿病及三高，平常仍愛呼朋引伴喝兩杯；半年前來有著坐立難安的疼痛，無法工作，自己貼膏藥和民俗推拿都沒改善，以為坐骨神經痛，就接受脊椎微創手術，但術後仍依然疼痛難耐。轉診來檢查發現病患無法翹腳坐，移動身體時也會因牽動髖關節痛到發抖，經X光檢查確診右側髖關節病變、股骨頭壞死，在接受人工關節置換術，一周後就活動自如。

蔡先生右側髖關節退化性關節炎。（圖：台灣阮綜合醫院提供）

而有高血壓 及低甲狀腺疾患的周奶奶，半年前閃到腰後開始背痛、臀部疼痛，後來一路痛到膝蓋去，原也以為腰椎受傷導致坐骨神經痛，但害怕開刀遲未就醫，尋求藥浴及推拿等民俗療法，沒改善還更痛。

經X光檢查發現婦女是髖關節病變、股骨頭壞死，接受人工關節置換後，症狀在三個月內逐漸改善。不過洪誠聰仍建議她，拄小四腳拐杖走路，以維持平衡。

洪誠聰表示，髖關節病變症狀和坐骨神經痛類似，差別是坐骨神經痛者躺著或維持站姿時會感到疼痛，但髖關節病變是久坐後起身、或騎車跨坐等動作時會劇烈疼痛。由於髖關節和腰椎相近，患者常混淆，就醫檢查時也不易被發現是髖關節的問題。

洪誠聰強調，髖關節病變常容易被誤認腰椎疾患，高危險群是長期酗酒、長期服用類固醇者，及曾隱形股骨骨折卻未發現者。髖關節疾患的治療需依照個人病變程度，決定服藥、復健或接受人工關節置換術。民眾出現疼痛應該到醫院檢查，找出疼痛源，對症治療，才能輕鬆自在過生活。