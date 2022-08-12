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巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

許政榆
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

許多情侶喜歡選擇巧克力表達情意，但巧克力成分中的高脂肪、高糖分和高熱量卻可能造成健康負擔。專家建議，選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，加上少量吃、分享吃的食用方式，在享受情人節的氣氛中，同時也能兼顧健康。

什麼是巧克力「%數」？巧克力中可可成分的占比。以85%黑巧克力為例，則表示此巧克力中可可固形物占了85%，其餘15%則為添加物如糖、乳化劑等。可可含有豐富的礦物質鐵、鎂、鉀以及抗氧化物質一可可多酚，具有改善高血壓、心血管疾病等作用。

巧克力因所含可可粉、可可脂的比例不同，或添加糖、核果、水果、牛奶的變化，會有熱量或營養成分上的差異。常見市售巧克力，只要吃大約4顆荔枝大小的圓球巧克力，或一條巧克力bar（重量約50公克）就等同吃一碗白飯的熱量。而黑巧克力雖然可可純度很高，因脂肪含量常超過50%，吃多一樣造成熱量負擔。

為讓民眾選擇巧克力時，應注意重質不重量，以及少量吃、分享吃的三原則，既可以享受巧克力，又可以減少健康的負擔，台灣國民健康署提供巧克力聰明選三要訣：

1.看品名

看是否有「巧克力」字樣。巧克力中的可可粉含豐富的礦物質、多酚類成分，有抗氧化、降低高血壓等作用，故建議選擇純度較高的黑巧克力。

2.看成分

標示越前面的成分代表含量越多，建議選擇可可膏、可可脂、可可粉為主要排序的巧克力。

3.看營養標示

選擇糖量較低的巧克力，不建議選擇白巧克力或牛奶巧克力，因為含糖量高、可可含量較少；若內餡含糖漿或外表包覆糖霜，則糖分更高，吃多容易造成齲齒、血糖升高和熱量高的問題。

台灣國民健康署提供巧克力聰明選3要訣。（圖：台灣國民健康署提供）
台灣國民健康署提供巧克力聰明選3要訣。（圖：台灣國民健康署提供）
台灣國民健康署解說巧克力組成及營養價值。（圖：台灣國民健康署提供）
台灣國民健康署解說巧克力組成及營養價值。（圖：台灣國民健康署提供）

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