我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

牙醫培育營印模、雕刻、見習 連3年學生考上牙醫系

記者游明煌／基隆報導
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。圖／基隆市牙醫師公會提供
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。圖／基隆市牙醫師公會提供

台灣基隆市牙醫師公會在暑期辦了一個特別的「青少年牙醫培育營」，一連4天，讓學生從印模、牙齒雕刻、診所見習等通通來，讓學員利用顯微鏡觀看自己的牙菌斑，一起尋找口腔細菌，學生都大吃一驚，學生們穿著醫師袍至牙醫院所見習。已連辦3屆，每年都有學生考上牙醫系。

青少年學子未來大學科系的選擇甚至職涯規畫，除了個人特質興趣外，也需要對相關職業內容有所認識。基隆市政府昨和牙醫師公會、經國管理暨健康學院口衛系合作，舉辦「青少年牙醫培育營」。

基隆市牙醫師公會口衛主委林建宏醫師設計牙醫學相關課程，邀請多位牙醫師教導口腔專業知識和帶領學員實際體驗牙齒雕刻、全口印模等牙科實驗操作，讓青少年學子們學習到正確的口腔衛生知識，也對牙科醫學課程有初步的接觸。

並與陽光基金會和恩卿癌症防治基金會合作，邀請口腔外科專科醫師和口腔癌友現場宣導檳榔口腔癌的危害。

學員利用顯微鏡觀看自己的牙菌斑時都覺得很驚訝，發現自己牙齒有這麼多口腔細菌。一位來自新竹的高三學生表示，這次活動的經驗學習到很多。

也有學生表示對牙醫師職業的好奇，以後夢當牙醫。有學生說到自己對外科很有興趣，活動中聽到口腔外科醫師的演講和口腔癌友的生命故事分享，覺得工作很有意義。

牙醫師公會理事長黃常樹醫師說，牙醫培育營已舉辦第三屆，每屆都有學員參加活動後對牙醫產生興趣進而就讀大學牙醫系，鼓勵對牙醫學相關科系有興趣的學子們，能踴躍報名參加，作為往後大學時選系的參考。

夏令營活動執行長林建宏醫師表示，牙醫培育營提供給國高中生一個很棒的職業體驗營，跟一般訪間或大學醫學營不同的是，課程完全由專業的牙醫師來授課，使用牙科臨床材料做實驗操作，而且實際帶到牙醫診所見習，昨完成4天課程，對學生們的學習歷程有很大的幫助。

牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。（基隆市牙醫師公會...
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。（基隆市牙醫師公會提供）
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。（基隆市牙醫師公會...
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。（基隆市牙醫師公會提供）
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。（基隆市牙醫師公會...
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。（基隆市牙醫師公會提供）
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。（基隆市牙醫師公會...
牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。（基隆市牙醫師公會提供）

醫學 癌症

上一則

年輕人愛喝甜飲、不刷牙 牙周病早早上身

延伸閱讀

口腔癌末患者 靠免疫療法重獲新生

口腔癌末患者 靠免疫療法重獲新生

A Plant Dental 提供植牙等 多項牙科暑期優惠

A Plant Dental 提供植牙等 多項牙科暑期優惠
20年前立志捐髓 台灣暖心牙醫圓夢救人一命

20年前立志捐髓 台灣暖心牙醫圓夢救人一命
黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

熱門新聞

飲食中「有洋蔥」，不僅增添食物美味，更會讓你得到健康的益處。（本報資料照片）

餐桌有洋蔥 抗癌增骨密

2022-07-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

背痛、腹痛要當心「癌王」八成確診已晚期

2022-08-04 01:00
台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰。（郭綜合醫院提供）

醫師提醒低鎂血症危害 這些食物富含鎂多吃可活得更美

2022-08-05 04:41
(取材自健康醫療網)

夏天私密處搔癢感染 這幾點壞習慣要戒掉

2022-07-30 01:55
（圖：健康醫療網提供）

汗流太多傷身？補水不能只靠水 還要補充「這個」

2022-08-02 01:30
一名女子每天喝4000至5000毫升的水，結果出現惡心感，檢查才發現是「水中毒」。（取材自ingimage）

喝水好處多？ 她日喝5公升 就醫才知可怕後果

2022-08-02 02:11

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動