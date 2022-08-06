牙醫培育營印模、雕刻、見習 連3年學生考上牙醫系

牙醫培育營印模、牙齒雕刻、診所見習，連3年都有學生考上牙醫系。圖／基隆市牙醫師公會提供

台灣基隆市牙醫師公會在暑期辦了一個特別的「青少年牙醫培育營」，一連4天，讓學生從印模、牙齒雕刻、診所見習等通通來，讓學員利用顯微鏡觀看自己的牙菌斑，一起尋找口腔細菌，學生都大吃一驚，學生們穿著醫師袍至牙醫院所見習。已連辦3屆，每年都有學生考上牙醫系。

青少年學子未來大學科系的選擇甚至職涯規畫，除了個人特質興趣外，也需要對相關職業內容有所認識。基隆市政府昨和牙醫師公會、經國管理暨健康學院口衛系合作，舉辦「青少年牙醫培育營」。

基隆市牙醫師公會口衛主委林建宏醫師設計牙醫學 相關課程，邀請多位牙醫師教導口腔專業知識和帶領學員實際體驗牙齒雕刻、全口印模等牙科實驗操作，讓青少年學子們學習到正確的口腔衛生知識，也對牙科醫學課程有初步的接觸。

並與陽光基金會和恩卿癌症 防治基金會合作，邀請口腔外科專科醫師和口腔癌友現場宣導檳榔口腔癌的危害。

學員利用顯微鏡觀看自己的牙菌斑時都覺得很驚訝，發現自己牙齒有這麼多口腔細菌。一位來自新竹的高三學生表示，這次活動的經驗學習到很多。

也有學生表示對牙醫師職業的好奇，以後夢當牙醫。有學生說到自己對外科很有興趣，活動中聽到口腔外科醫師的演講和口腔癌友的生命故事分享，覺得工作很有意義。

牙醫師公會理事長黃常樹醫師說，牙醫培育營已舉辦第三屆，每屆都有學員參加活動後對牙醫產生興趣進而就讀大學牙醫系，鼓勵對牙醫學相關科系有興趣的學子們，能踴躍報名參加，作為往後大學時選系的參考。

夏令營活動執行長林建宏醫師表示，牙醫培育營提供給國高中生一個很棒的職業體驗營，跟一般訪間或大學醫學營不同的是，課程完全由專業的牙醫師來授課，使用牙科臨床材料做實驗操作，而且實際帶到牙醫診所見習，昨完成4天課程，對學生們的學習歷程有很大的幫助。