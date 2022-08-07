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確診留後遺症 中醫藥膳茶飲有幫助

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

雖然感染Omicron的人大部分都屬於輕症，但之後卻可能伴隨著後遺症。根據統計，大約有10-20%確診者會有長新冠症狀，康復後還會有呼吸道症狀（如：呼吸困難、咳嗽）、胸悶、胸痛、身體疲倦、記憶力、注意力或睡眠等問題出現，對患者後續的日常生活帶來諸多不便。患者除了接受醫療照護外，也可以透過日常的保健來改善、提高生活品質。

患染疫後遺症 多是肺部損傷

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師翁千惠說，染疫後因為肺部受到病毒的侵害，造成肺部損傷，組織修復後產生較厚的組織，此時可以透過養肺的方式來增加肺部機能。

中藥材改善不適 對症下藥這樣選

中醫常說肺惡燥、脾惡濕，因此可以選用麥冬、百合、白木耳來潤肺做成食膳；另外，也可以選用麥冬及人參鬚煮成茶飲，有增強肺氣及潤肺的功用；黃耆、黨參、白朮也有不錯的補氣效果。若是有咳嗽症狀、胸口熱熱的，可以選用藕節及杏仁做成茶飲；藕節清熱涼血，杏仁止咳平喘。

若想要提升免疫力，可以煮四君子粥來健脾益氣，藥膳粥內的梗米是提升免疫力的重要食材；至於要預防下次感冒，可用紫蘇、魚腥草及薄荷做成茶包，紫蘇的性味為溫，能讓茶飲不過於寒涼。

出現腦霧狀況 中藥和緩改善

翁千惠藥師表示，腦霧是指確診者康復後常有記憶力衰退、注意力不集中或有失眠的症狀，可能與病毒間接造成腦神經、腦微血管損傷有關，可多吃一些具有抗氧化或對神經系統有益的食物，像是核桃、黑芝麻、鮭魚。

翁千惠藥師提醒，上述所提到的中藥材，應酌量適當使用，不宜天天服用。配合適當的運動，身心放鬆，才能漸進式地改善這些症狀。若症狀造成身體不適，或是有其他慢性病及用藥問題，應尋求醫療協助，才能更完善地擺脫後遺症、恢復身體正常機能。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54649

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