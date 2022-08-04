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父親節關心爸爸健康 營養師教你擺脫「腹爸爸」

記者鄭國樑／桃園報導
張愛漂在父親節前提醒如何避免啤酒肚。（衛福部桃園醫院提供）
張愛漂在父親節前提醒如何避免啤酒肚。（衛福部桃園醫院提供）

8月8日就是父親節，台灣衛福部桃園醫院營養師張愛漂表示，許多爸爸身上可以看見啤酒肚，其實啤酒肚不全是因為喝酒造成，而是因為飲食習慣不佳。

張愛漂指出，常吃高油、高熱量的食物，應酬大魚大肉，如果再加上過量飲酒，過多的熱量攝取導致脂肪容易堆積在男性的腹部，自然會形成啤酒肚。一旦男性腰圍超過90公分即代表腹部肥胖，罹患心血管疾病和糖尿病的風險將大為增加，而且也是代謝症候群的高危險群。

張愛漂說，在職場辛苦打拚的爸爸們千萬別忘了關心自己的健康，平時應養成自主健康管理的習慣，避免過度飲酒，培養規律的運動習慣，並且採取低鹽、低糖、少油脂的健康飲食方式，以及多吃高纖維食物可有助於降低腹部肥胖的風險。

張愛漂說，許多爸爸們無肉不歡，蔬菜攝取嚴重不足，也不太愛吃水果，飲食不均衡的情況下，就容易養成啤酒肚。要達到健康的飲食，建議攝取原型食物，尤其是蔬菜、水果，蔬果富含抗氧化營養素如維生素A、C、E、胡蘿蔔素、微量礦物質以及纖維素、植化素等，可以幫助抗老化、清除自由基，還有提升人體免疫力的功效。 

張愛漂說，醣類、蛋白質每公克為4大卡，油脂每公克為9大卡，而酒精每公克熱量為7大卡，接近油脂類的高熱量。建議在不影響健康前提下，有喝酒習慣的爸爸，每日至多攝取30克酒精，相當於兩瓶350ml的罐裝啤酒，220ml的紅酒或60至80ml的烈酒，避免因過度飲酒導致過多熱量攝取以及危害身體健康。

另外，張愛漂說，每天忙碌於工作的爸爸們經常抽不出運動時間，但是運動可以提高基礎代謝率，使身體熱量的消耗能持續不斷，建議爸爸們每周有氧運動3至5天、每次30至60分鐘以上，沒有運動習慣的人，可以先從一周3次、每次20分鐘開始，等身體逐漸適應後，再漸進增加運動的頻率與時間。

肥胖 蔬菜 糖尿病

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