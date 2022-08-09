身心抗疫 田定豐倡議好好吃飯

資深音樂人田定豐，領悟從「好好吃飯」照顧身心。(記者王聰賢／攝影)

田定豐這個名字，一直以「音樂人」被認識─26歲創立種子音樂，是台灣最年輕的唱片公司經營者、許多天王天后的幕後推手。後來，田定豐攝影 、關注文創，那時他被認為是「藝術家」。現在的田定豐，被稱為「美食 家」、「蔬食倡議者」的時間比「音樂人」和「藝術家」更多。

接觸蔬食 改變人生面向

田定豐這20幾年的生命，因為「吃」而改變，對他來說，「吃」不是為了填飽肚子，而是一種生活態度的選擇。

疫情 期間，田定豐建議大家從「好好吃飯」照顧身心，他認為，不管是自己下廚還是外食，「有意識地攝取」非常重要，要「吃得好，也要好吃」，五色蔬果、膳食纖維、澱粉類都要均衡攝取，搭配運動、曬太陽，達到身體平衡，人體的自癒能力就會讓你保持健康。

而針對濕熱夏季，田定豐建議選擇不燥熱、清爽、又能「排濕」的食物，像是不加糖的綠豆薏仁湯，利尿、有助代謝水分的各式瓜果類，都能幫助平衡體內水氣。

田定豐表示，疫情讓他更注重「身心平衡」，身體的平衡靠吃蔬食照顧自己；心靈的平衡，則透過「頌缽」來達成。

田定豐透過頌缽，希望幫助更多人找回生命與生活的平衡。(記者王聰賢／攝影)

冥想頌缽 做到深層放鬆

每天早上起床，田定豐會先花20分鐘冥想，喚醒自己的意識、大腦與感官；晚上睡覺前，則是透過敲頌缽，將一整天的壓力、雜想都放開，深層放鬆，達到身心平衡。田定豐說，好好吃飯，注重吃下肚的飲食之外，心靈的飽足也很重要，兩者都是把自己身心照顧好的重要關鍵。

喜歡素雅風格的田定豐，選擇的餐具都比較現代感，線條簡約、單色系、沒有花紋，除了比較容易與空間布置搭配，料理擺盤時也容易將食材凸顯出來，讓人「用眼睛看就有想吃的欲望」。

另外，也要善用植物，從空間的綠意，到餐桌上的食用花、迷迭香、薄荷葉等看起來賞心悅目，也可以放在料理裡一起吃下肚的植物，都很適合為日常餐桌增添用餐的儀式感。