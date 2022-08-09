自在舞動 找回活力自信

動作1：動作屈膝下沉，重心往下，身體往前壓，延伸後背拉長。(圖：江建泰攝影)

隨著年紀增長，或多或少開始感到記憶、體力、反應力不如過往，身形樣態，更需要留意飲食，固定且規律運動才能維持自己喜歡的樣子。當身體出現這些改變，容易因為自我要求高而流失自信。老化，是人體必然的發展，人人都會面臨的生命過程，要想保有活力，心態最為重要，接受老但不要怕老，才能活得健康又漂亮、自信又自在。

如何提振精神，找回自信與年輕的心？台灣雲門教室資深律動老師張玉環表示，可藉由動態活動，由內而外啟動身體能量，她分享一組展現自信的律動妙招，可活絡心肺，感受呼吸些許的急促，帶著一點點喘，進而感覺自己的存在。

練習時，可搭配喜歡的音樂，融入節奏一起舞動，想像自己是一名滑冰好手，愉悅自在的在冰上滑動，藉由意象導引，開始嘗試翩翩起舞，愈動愈投入，享受與身體相熟的美好。

開雙臂 展胸懷 自信跟著來

動作1：屈膝下沉，重心往下，身體往前壓，延伸後背拉長。

備註：此圖為側面視角，方便觀看老師的姿勢。

動作2：先吸一口氣，吐氣時做滑併步，右腳先向右邊滑出去，腰微微向右轉，雙手前後打開，指尖向外延伸拉長，左腳向右移動與右腳合併，全身回到動作1的姿勢。