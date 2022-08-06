口腔癌末患者 靠免疫療法重獲新生

預防口腔癌等疾病，戒掉抽菸等生活壞習慣很重要。（Getty Images）

現年60歲的謝先生，長期靠開遊覽車維生，一天24小時幾乎都在工作，每天抽二到三包菸，幫助提振精神；直到2012年，謝先生下顎出血，又掉了兩顆牙，求診後發現是口腔癌第二期，展開一連串的手術 、放療、化療等。

但多年後，謝先生口腔癌卻又復發，癌細胞轉移到肺、鼻咽、舌頭等，一度住進安寧病房。

台灣北榮腫瘤醫學 部藥物治療科科主任楊慕華表示，接觸到謝先生正是他住進安寧病房的時刻，顏面因手術受到嚴重的破壞，沒辦法正常說話與進食，但他並不放棄任何希望。恰好當時有免疫療法，而他也剛好有商業保險協助，嘗試一套療程後，讓他重拾生活，非常不簡單。

楊慕華說，頭頸癌患者確診時，通常都已經是晚期，頭頸癌以口腔癌、口咽癌為最多，五年存活率只有36%，晚期治療效果有限。因此，免疫療法問世後，各界非常期待，後續的臨床結果，顯示效果非常好。美國癌症治療指引更在去年將免疫療法列為頭頸癌患者應優先使用的療法。

中華民國 頭頸愛關懷協會理事長楊政杰表示，頭頸癌若能愈早篩檢愈早治療效果愈好，但民眾對於疾病的認識有限，加上頭頸癌的症狀貌似感冒，一開始口腔潰瘍、喉嚨痛或聲音沙啞等，都可能讓人疏忽。加上近年碰上疫情，民眾有症狀也不敢就醫，甚至也去牙科診所，就有可能延誤治療。