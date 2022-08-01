【食力】「遠距工作高血壓」 這個紅色食物能輕鬆降壓

番茄富含K離子與GABA胺基酸，可以幫助降低血壓。(本報資料照片)

在全球新冠疫情 的衝擊下，日本 自2020年封鎖國界至現在，而他們的遠距工作（WFH）生活也經過了2兩年半。儘管日本民眾已經大幅適應且融入這種新生活型態，現階段卻出現在家工作的人口當中罹患「遠距工作高血壓 」的比例急增的情形。雖然大多數的人認為在家工作的壓力比較小，而且省去許多辦公室社交的種種繁雜，但是長期下來竟然還有這項隱憂。現在，你也是遠距工作族嗎？那麼請花幾分鐘認識什麼是「遠距工作高血壓」，以及應用飲食改善的簡單方法吧！

「遠距工作高血壓」是你的身體在抗議！

屬隱性高血壓（masked hypertension）的一種，指在醫院或診間所測的血壓值為正常，但是居家測量的血壓卻超過正常值，符合高血壓的診斷。據福岡縣深山市（音譯Miyama）工藤內科院長工藤孝文醫師說明，「雖然外出的工作及精神壓力降低了，但隨著居家時間的增加，使人容易運動量不足、偏食等等，導致身體的壓力變大，最後身體與心理的壓力形成落差」。精神壓力降低後抗壓性也變低，以往不覺得有壓力的細微事物，現在則帶來負擔。一旦心裡感受到壓力，就會刺激交感神經和促使心跳加速的腎上腺素，並分泌使血管收縮的去甲腎上腺素；這些生理反應若過度，就會造成血壓上升。工藤醫師進一步警惕，「放置隱性高血壓不管，將來罹患高血壓的機率就相對高」。既然明白這是在特定場所與時間––在家辦公會發生的狀況，我們有什麼居家的保健對策可用呢？

番茄抑制血壓上升 3道簡易料理紓緩症狀

工藤醫師建議人們可以輕鬆應用番茄汁食譜 來舒緩「遠距工作高血壓」的症狀。番茄富有抑制血壓上升、改善心血管健康的鉀，以及能夠減少短暫精神壓力的GABA（γ-氨基丁酸）。以下是3道簡單食譜讓人輕鬆踏出第1步：

1、西班牙番茄冷湯：

西班牙及葡萄牙常見的涼菜湯，可說是一種用喝的沙拉，適合當作炎炎夏日的早餐食用；若加入煮熟、冷水沖洗過的細麵條，就是讓人胃口大開的午餐了。

材料（2人份）

無鹽番茄汁 ：200ml

醬料：1茶匙醋、些許鹽巴、些許黑胡椒粉、1茶匙橄欖油

小黃瓜：半條

作法：將番茄汁、醬料、切丁的小黃瓜倒入碗裡，攪拌均勻即完成。

2、番茄優酪飲：

混合番茄汁與優酪乳，溫和的滋味適合用來喚醒沒有食慾的早晨。

材料（2人份）

無鹽番茄汁：200ml

優酪乳：200ml

作法：將材料倒入杯裡，攪拌均勻即可食用。

3、番茄風味雞肉粥：

把台灣與韓國常見的白粥與番茄汁搭配出新滋味，使用沙拉用雞肉或蟹肉棒，就能變化出雞肉粥或海鮮粥了。

材料（2人份）

無鹽番茄汁：200ml

水：200ml

米飯：150g

雞肉：110g

高湯粉 ：2茶匙

青蔥：適量

麻油 ：適量

黑胡椒粉：適量

作法：將番茄汁、水、米飯、切絲雞肉、高湯粉放入鍋子，煮至軟爛後熄火、盛碗。最後撒上蔥末、麻油、胡椒粉即完成。

番茄汁早餐喝、飲食清淡吃

食用番茄汁料理的好時機是在血壓上升的白天之前，意思就是當早餐食用最為理想；此外，應當配合多喝水、吃淡一點的飲食習慣。隨時注意並調整身體與心理的壓力落差，才能積極維持在家的健康工作生活。

每天1杯無鹽番茄汁 達降血壓效果

工藤醫師所提出的「番茄汁食譜」是有其根據的。2019年7月的《食物科學與營養》期刊（Food Science & Nutrition）曾刊載一篇日本的研究報告，這項由東京医科歯科大學與北海道栗山町協力的研究進行長達12個月，結果發現參與的當地居民透過每日飲用1杯無鹽番茄汁，確實達到了降低血壓的效果。

另外，美國臨床營養師兼作家梅特梭法斯（Stella Metsovas）也推薦人們飲用無鹽番茄汁，來獲得維護心血管健康的益處；並且提出一個小提醒：「飲用時不妨加入1茶匙的特級冷壓橄欖油，因為許多研究都發現含有豐富植物營養素的食物，與健康油脂一起攝取能達到最佳的吸收。」夏天正是吃番茄的好季節，今天開始就用這個紅色食物消解壓力吧！(本文授權轉載自食力)