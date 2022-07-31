我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

肯州水災 17歲少女緊抱愛犬 游到屋頂求生

「缺鐵性貧血症」如何補鐵？除了補充鐵劑 食物也很重要

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

42歲的陳小姐由於近日覺得胸口很悶、吸不到氣，稍微活動就覺得全身不對勁，懷疑自己心臟出了問題，經醫師詢問，陳小姐表示自己每次的月經量相當大，來經第二天用上10多片衛生棉還會滲漏，且診察時也發現其臉色蠟黃，眼結膜、指甲顯得蒼白，因此安排抽血檢查，發現其血色素低下僅有7.8 g/dL、鐵蛋白明顯不足，而婦科超音波檢查結果則無明顯異常，診斷為缺鐵性貧血，予以鐵劑補充。

貧血男女定義不同 缺鐵性貧血最常見

台北慈濟醫院家醫科劉子弘醫師表示，若是紅血球數量或紅血球中的血紅素過少，造成人體輸送到全身的氧氣不足，即是所謂的貧血。通常會以血液中的血紅素來定義：成年男性低於13.0g/dL、女性低於12.0g/dL；而貧血有急性、慢性之別，也有程度嚴重、輕微之分。

在所有貧血類型中，缺鐵性貧血是相對常見的一種。劉子弘醫師指出，懷孕、營養不良、腸胃道出血、經血過多、痔瘡等都是風險因子；在台灣約2%的民眾罹有缺鐵性貧血，女性則是男性的2倍多。

輕微恐無症狀 這些情況當心癌上身<

輕微的貧血可能沒有任何症狀，或僅是容易疲勞虛弱、頭暈氣喘；較為厲害時，皮膚可能會變得蒼白發黃、手腳冰冷；而嚴重貧血則有可能導致頭痛暈倒、胸悶胸痛、心跳加速、身冒冷汗、稍微動作便容易痙攣等危急反應。

在臨床上首先要釐清缺鐵性貧血的病因，常見原因為女性經血過多，而男性或停經後女性若有缺鐵性貧血，則可能懷疑有腸胃道出血狀況，得安排鏡檢處置，以排除腫瘤或潰瘍；另外，痔瘡出血或血尿嚴重的狀況，也可能導致缺鐵性貧血。

口服鐵劑治療 搭配維他命Ｃ促吸收

劉子弘醫師說明，至於鐵質不足的部分，一般會以口服鐵劑治療；營養吸收不良如胃切除者則可考慮注射鐵劑；嚴重貧血者則需要輸血治療，以維持器官的正常運作。

而待根本原因矯正後、血紅素也回復正常，通常還是要再補充鐵劑約4至6個月，以恢復身體所需的儲存量；值得注意的是，服鐵劑時糞便會呈黑色，屬正常情況無須驚慌，而在服用時搭配維他命Ｃ，則可促進鐵的吸收。

補充鐵質含量較高食物

除了就醫診治外，劉子弘醫師建議營養部分可攝取鐵質含量較高的食物，若為茹素者，可考慮攝取顏色較深的蔬菜、穀類或堅果，比如紫菜、可可粉、紅莧菜、黑芝麻、紅豆、菠菜、豆腐、五穀米或葡萄乾等鐵質含量較高的食物。

【延伸閱讀】

孕婦貧血增加早產、胎兒死亡率　國健署籲補充這四種營養素

染疫後引發「細胞激素風暴」易致死！專家：攝取「這個」可降衝擊

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54593

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

風暴 腫瘤 蔬菜

上一則

驚悚 確診遭病毒攻擊 5歲童眼睛遭「蛇」繞一圈

下一則

七旬奶奶壓迫性骨折 灌「骨水泥」擺脫疼痛

延伸閱讀

夏天私密處搔癢感染 這幾點壞習慣要戒掉

夏天私密處搔癢感染 這幾點壞習慣要戒掉
夏天感冒也會喉嚨痛 如何與新冠區分？

夏天感冒也會喉嚨痛 如何與新冠區分？
胸悶、心跳快檢查無異常 罪魁禍首竟是腸胃

胸悶、心跳快檢查無異常 罪魁禍首竟是腸胃
下肢關節舉步維艱 小心是「痛風關節炎」

下肢關節舉步維艱 小心是「痛風關節炎」

熱門新聞

單腳上抬，坐姿下抬頭挺胸。（部立桃園醫院提供）

長者腳骨要健康硬朗 物理治療師傳這幾招

2022-07-23 17:52
CNN報導，一項大型新研究發現「經常睡午覺的人罹患高血壓和中風的機會更大」。（路透）

睡午覺容易罹患高血壓、中風？新研究：機率確實更大

2022-07-26 05:43
罹患間質性膀胱炎的包小姐指五年來因頻尿及解尿疼痛等問題，生活被搞瘋。（記者王昭月／翻攝）

她每天跑廁所4、50次 解尿、親熱痛到快瘋 急求助醫師

2022-07-28 02:55
飲食中「有洋蔥」，不僅增添食物美味，更會讓你得到健康的益處。（本報資料照片）

餐桌有洋蔥 抗癌增骨密

2022-07-29 02:00
紐約居民在樹下乘涼。(美聯社)

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 如何預防急救一篇看懂

2022-07-24 13:06
(取材自健康醫療網)

家中藥品琳瑯滿目 如何保存？藥師教你這麼做

2022-07-27 01:30

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時