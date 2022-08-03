好好睡覺 別讓雜念占據大腦

良好的睡眠品質，對於身心靈至關重要。（pexels）

這兩年多來受新冠肺炎影響，對於感染的恐懼、工作上的擔憂，出現了「疫情 憂鬱症」。在混沌生活中該如何安頓身心靈呢？練習放鬆、冥想呼吸，睡個好覺才能真正紓壓。

你有算過每天平均睡幾個小時？每天都一樣規律嗎？睡眠時間占了一天的1/3，若睡不夠、睡不好或作息紊亂，連帶影響身體產生負能量。身心專科醫師李旻珊說，「好好睡覺」聽起來簡單，但是當工作與生活失衡時，直接反映在睡眠品質的好壞。

李旻珊觀察，受到新冠疫情影響，求診身心科的民眾多了兩成。年輕人煩惱找不到工作、中年人擔心中斷工作、高齡族群害怕染疫，生活壓力引起焦慮性失眠 。

良好的睡眠品質，對於身心靈至關重要。（pexels）

找出失眠問題 放鬆平衡情緒

李旻珊分享，曾有一位49歲、停經前期的婦女，常常得躺超過一個小時才能入睡，每天都睡不飽，容易疲累、生氣，但抽血檢查都無異狀。後來提早上床就寢，戒掉滑手機 的習慣，改成播放適合睡前聽的Podcast，並執行放鬆身體的睡眠儀式，形成睡眠制約，就像幫寶寶建立睡眠習慣，過了一個月，很順利地縮短入眠時間，當時間到了，身體自然會告訴自己：該睡了。

另一位患者，覺得身體很累但腦袋卻不累，每天睡不到4小時，最後消化功能、睡眠都出了問題，經過儀器檢測後，發現是自律神經失調，就像大腦關不了機，即使躺在床上也無法停止思考。高壓、緊張是造成自律神經失衡的主因，李旻珊說，放慢腳步改變生活方式，能讓身體、大腦獲得緩解，過度起伏的情緒也能得到平衡。

固定時間睡覺 別將睡眠分段

「想太多」是現代人的通病，利用藥物以外的方法治療睡眠很重要，李旻珊強調睡前放空思緒就能重置身心，冥想、正念呼吸是很好的放鬆方法。想要徹底擺脫失眠困擾，一定要保持規律作息，讓身體養成固定的生理循環。

「要真正實踐規律作息並不容易。」李旻珊說，不論平假日，時間到了就該上床睡覺，熬夜傷身，別以為隔天多睡一些就補回來了，被打亂的生理時鐘反而透支體力。保持在固定時間起床、固定時間睡覺，千萬別為了貪圖追劇、滑手機，影響褪黑激素的荷爾蒙分泌。也別將睡眠拆開來睡，一段段的短期睡眠模式容易導致反應遲鈍、記憶力降低，一次睡足六到九個小時才能獲得最佳休息狀態。

攝取正確營養素，也能助眠。（Getty Images）

飲食配合運動 激發快樂祕方

莎士比亞曾說：「舒服的睡眠，是自然給予人的溫柔。」睡眠和陽光、空氣、水一樣重要，除了養成規律生理時鐘，飲食和運動也可以幫助好好入睡。李旻珊強調，適度的運動有紓壓、緩解疲勞的作用，尤其是激發分泌腦內啡，能產生通體舒暢的「快樂祕方」，使大腦更健康。每周應保持總長150分鐘的中強度運動，例如單車、慢跑或健走，睡前再加上簡單的伸展操，有利於啟動睡眠機制。

多攝取正確的營養素，也能夠助眠。李旻珊推薦魚油、芝麻、南瓜籽等抗發炎的食物，能同時減少心血管疾病、代謝症候群發生的機率。在眾多礦物質中，鈣和鎂能安定神經、鬆弛肌肉；許多人以為「補鈣」只跟骨質健康有關，其實鈣質能穩定神經傳導、調節內分泌。鎂也是天然的鎮靜劑，能輔助鈣和鉀的吸收，多食用深綠色蔬菜、堅果、黑豆、糙米、香蕉，吃對食物一覺好眠。