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夜不成眠？利用氣味扭轉負面情緒

邱智慧
有悲傷、憂鬱、焦慮等情緒困擾，可透過不同的氣味，幫自己扭轉低落能量。（本報資料照片）
有悲傷、憂鬱、焦慮等情緒困擾，可透過不同的氣味，幫自己扭轉低落能量。（本報資料照片）

你是否曾經因為撲鼻而來的香味，讓你感到熟悉、卻怎麼也記不起相關的回憶？或是，聞到一陣紅燒醬油香，想起童年餐桌上媽媽的拿手菜？這些現象，其實由大腦、氣味、記憶三大重點串聯而成。芳療師表示，氣味與記憶有很深的連結，對於有情緒困擾的人，例如悲傷、憂鬱、焦慮、無力等狀況，可以透過不同的氣味，幫助自己的大腦，調整對應的情緒，讓自己扭轉低落能量、面對並接受過往創傷。

嗅覺是人的五感之一，聞到香的、臭的氣味，往往一秒就會出現相應的情緒反應，例如，清新的柳橙香氣讓人感覺夏日來臨；惡臭的腳臭味，讓人憶起雨季泡在鞋中雙腳潮濕的不適感。每個人對於氣味的感受也大不相同，有人覺得榴槤香甜可口，也有人避之唯恐不及，氣味的存在，能在每個人的大腦創造出不同情緒記憶。

透過正向的氣味配對新的記憶，讓情緒得到轉換。（本報資料照片）
透過正向的氣味配對新的記憶，讓情緒得到轉換。（本報資料照片）

具有臨床心理師和資深芳療師背景的曾俐敏發現，天然精油的香氣在對應情緒時，可發揮很好的作用，因為其天然芳香分子對人體無害，又可協助改善情緒。她解釋，每個人對於氣味和情緒都可能有不同的觸發點，源自於不同事件如何對潛意識進行「設定」、「定錨」，因為那些經驗太刻骨銘心，當下的衝擊就造就了某個氣味和某種情緒產生直接關聯。

舉例來說，有人因為車禍住院，在醫院醒來的第一時間，因為情緒的過度驚嚇，使得周遭的病床畫面、病房的藥水味直接對大腦帶來衝擊，造成往後聞到藥水味就直接連結到車禍經驗，誘發驚慌、恐懼的情緒。曾俐敏強調，要跳脫這類情緒設定，就要從潛意識下手，可以透過新的氣味練習，幫助解除潛意識的設定，讓情緒可以跳脫並且轉換。

你是否也有夜不成眠的問題？不妨透過專業的心理師、芳療師，協助扭轉負面情緒、迎接正面能量。

利用芳香精油背部按摩，有助紓壓放鬆。（本報資料照片）
利用芳香精油背部按摩，有助紓壓放鬆。（本報資料照片）

車禍 心理師

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