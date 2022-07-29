藻油富含DHA 中醫：滋陰補腎 還比魚油多3大優勢

圖片來源 ／健康醫療網

DHA對於人體神經傳導扮演要角，不僅可健腦，對於孕婦、胎兒及哺乳女性多所助益，依中醫角度還可「滋陰補腎」。北京 易安堂中醫診所主治醫師、鴻安中西藥局負責藥師花嘉鴻表示，DHA一向習慣從魚油攝取，但魚源DHA因現在海洋生態汙染，因此深海魚油也有有重金屬汙染疑慮，因此民眾可選擇植物性來源的「藻油」。這種藻源DHA是從海中一些篩選的特殊微藻，再以人工大量製造、萃取，因此迴避了重金屬汙染。

DHA對於神經傳導 扮演重要角色

花嘉鴻醫師指出，在人體組成當中，DHA是細胞膜重要成份。DHA是由多元不飽合脂肪酸構成 ，也就是奧米茄油(Omega oil)。尤其在腦或神經系統的神經原細胞尤為重要。神經細胞的神經細胞膜、神經鞘及突觸，皆含大量不飽和脂肪構成，尤以DHA高達21%以上，DHA會增加突觸數量，突觸主掌神經間的訊息傳導，因此神經訊息傳遞效率與DHA含量息息相開關，「如果傳導要能順暢，就像腳踏車的鏈子，必須要有油脂輔助，但過多、過少都不行。」

花嘉鴻醫師表示，DHA含量多之細胞膜影響細胞間生理物資之分泌，對於人體的內分泌系統，與中醫理論上的「肝經」當中的頭、頸、胸、腹及下肢循環，多所助益。另外，中醫講究「陰陽」，當人體陰虛時，就會產生陽亢，DHA可能具有滋陰的功效，若身體缺乏DHA，也可能會影響發炎上火，引起心血管、內分泌失調等問題。

DHA在中醫能「滋陰補腎」 對腦部、孕婦、胎兒很有幫助

DHA還可健腦，花嘉鴻醫師說明，腦部是上兆神經元及神經膠質細胞組成，功能就像一部超級電腦。其組成成份60%是脂肪構成，其中DHA最多佔約21%。人自25歲後腦就開始退化。腦部神經細胞、腦功能就會逐年偏少，因此攝取足夠的DHA，可修補腦神經元細胞，使腦部延緩老化，有助於改善憂鬱、增強記憶與幫助睡眠。

除了健腦，DHA對於孕婦、胚胎發育也相當重要。花嘉鴻醫師表示，DHA是人體滋陰補腎很重要的物質。若胎兒DHA不足，出生後思考力及活動力可能會下降。」

母乳中近50%是脂肪，對於哺乳中的媽咪DHA會消失近40%。補充DHA對孕母是必需。花嘉鴻醫師說明，中醫認為，若沒有足夠DHA，會造成乳汁DHA不足。

魚油有重金屬污染疑慮 藻油、種籽類食物可替代

人類、動物、植物都不會自行製造DHA，多數人都知道可魚油DHA來自自微藻－浮游生物－小魚－大型魚的食物鏈到人類。但深海魚類的萃取，但現今海洋重金屬污染問題層出不窮，多食反而造成身體傷害。花嘉鴻醫師表示，除了魚油、豬腦，其實也可從植物攝取，如芝麻、南瓜籽、桃仁，及堅果類，例始富含奧米茄油中的亞麻仁油，也希由亞麻仁在人體轉換成DHA。除此之外，也推薦食用「藻油」，藻油是由被稱之為「綠色超級食物」的微藻中萃取，微藻處於海洋生物食物鏈源頭(元、源)，食用藻油也符合易經乾卦的卦辭「元亨利貞」及《彖》曰：「大哉乾元，萬物資始，乃統天。

花嘉鴻醫師表示，藻油有三個優勢，第一是「安全性」。要萃取藻油，必須要到深層海域尋找稀有富DHA微藻，以高規格之生產方法生產，所以食用藻油是具有安全性的。

DHA是生命最基本單位的細胞膜主要成份，西方科學文獻也證明DHA會協助藥用成份在體內傳遞。在華人 自古傳承的中藥，君臣佐使是《內經》提出的中醫藥處方原則，更是從眾多方劑的用藥處方指南。DHA之攝食就符合君臣佐使之效。

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資料來源：健康醫療網

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