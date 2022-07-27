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「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

每周4到6次、每次30分鐘 健走降血壓 還能防骨鬆

趙容萱

疫情讓人類活動量大減，有的長者怕出門染疫，放棄了多年的運動習慣；而年輕的一輩，也因為居家上班或隔離，活動力大大下降。健走、跑步、爬郊山，都是門檻不高、隨時可執行的活動，天氣不差、一雙好鞋就能出發，但在運動的過程中，避免傷害很重要，做好準備，一起把腿力練回來吧！

健走好處有哪些？

接觸大自然減輕壓力、鍛鍊心肺、預防心血管疾病、糖尿病。

健走兼具有氧運動的心肺訓練、熱量消耗的效率，不像長跑需要一定體力基礎，一樣能有效訓練肌肉，且更安全、對膝蓋負擔相對小，即使是完全沒有運動經驗的人也能很快上手。

健走能夠燃燒比走路多兩倍的熱量，並且能增加骨骼密度，且通常在戶外進行，運動的同時也能夠欣賞大自然的景致，有助於減輕壓力、減緩焦慮情緒，讓身、心、靈都放鬆，維持大腦中的皮質醇處於正常狀態，進而提升專注力以及認知能力，預防失智症提早來到。

根據美國運動醫學會（ACSM）指引，健走可以減少心血管疾病、第二型糖尿病及肥胖的風險。因為健走主要運動到人體大肌肉群，協助血液透過幫浦作用回流到心臟，增加血液循環、肌肉耐力及動態平衡，這都是鍛鍊心肺功能不可或缺的條件。

健走運動量夠嗎？

屬中強度有氧運動，每周150分鐘就能維持肌力並減脂。

健走可以說刻意執行的有氧運動、有目標性；散步是輕鬆、沒有預設目標的身體活動。一般人隨意步行一小時約走1公里，而健走速率介於散步與慢跑之間，每小時應維持在四到六公里，大約每分鐘要走90到120步。

一般人健走要達到運動效果，應該維持速率使心跳達到每分鐘120下，並持續30分鐘。別小看這個數字，如此強度的健走被歸類在中強度運動，消耗的熱量遠比散步多，多數人也會氣喘吁吁、滿身大汗，一般人如果能每周健走150分鐘，就能夠達到維持肌力並且減脂的效果。

健走運動適合誰？

適合所有族群，中壯年三高患者好處尤其多。

若能掌握健走的要點，搭配自身的耐受程度，健走幾乎適合每個人。中壯年多半會有三高問題，健走能有效減少血壓上升，降低心臟病風險，同時能降低體內膽固醇濃度，燃燒體內多餘的脂肪，同時可預防骨質疏鬆，每周健走四到六次、每次30分鐘，長期下來即可達到成效。

除了一般的健走外，也能夠透過「間歇式健走」，步伐比平常略大，透過快走以及慢走各三分鐘，持續交替五次，每周持續四次，達到不同的運動效果。

健走需要先暖身嗎？

可先散步、原地交替踏步，做伸展髖膝關節的運動。

跟其他運動一樣，健走前好好伸展髖關節跟膝關節，才能讓身體快速進入狀況、避免運動傷害，事後的舒緩拉筋也不可少。健走前，可透過簡單的伸展運動，提升膝關節活動以及四肢肌肉的延展性；健走後，可藉由簡易拉筋、局部按摩、踩弓箭步等放鬆肌肉。

根據ACSM，運動必須遵守三大程序，暖身、有氧／訓練，以及緩和動作。健走前可先散步、原地交替踏步、做瑜伽或皮拉提斯等約5至10分鐘；緩和動作可以加一些彈力帶等阻力活動，或與暖身相同。

健走的正確姿勢？

挺胸收小腹，手臂彎成90度，手握空拳自然擺動，腳跟先著地。

雙眼要直視前方，肩膀放鬆，挺胸收小腹，手臂彎成90度，手握空拳自然擺動來帶動步伐。每次擺動讓拳頭來到胸口，臀部必須收緊，腳跟先著地，接著是腳掌和腳趾，讓腳踝和膝蓋平均受力，減少對關節的傷害。

步伐不過度伸展到關節不適即可，這樣的姿勢就能提供足夠的運動量，達到健走的標準。

健走需要什麼配備？

合腳避震的跑鞋，膝關節炎或肥胖者可使用健走杖降低傷害。

開始健走前，必須選一雙合適的慢跑鞋，包覆性佳、支撐力好、鞋墊軟硬度適中，讓足部施力時有足夠的緩衝力，能承受健走時所產生的衝擊。襪子建議選擇棉質、舒適的襪子，防止足部皮膚與鞋子摩擦而受傷。

「北歐式健走」借助健走杖的輔助，運用上肢力量幫助下肢走路，訓練核心肌群，減輕腰部以及雙腳負擔。肥胖、膝關節炎患者，可以使用兩支健走杖分散雙側膝關節的地面反作用力，進而降低膝關節內的傷害，也更能持續健走。

染疫康復者怎麼健走？

感染新冠肺炎康復的患者，是否適合健走復健？醫師建議最好七天後開始恢復體能鍛鍊或運動，並採取漸進式回歸常態訓練，從第一周到第四周，以平時訓練強度的50%、70%、80%、90%增加，到第五周時恢復常規訓練。若在運動過程出現咳嗽、呼吸困難、心悸等情況，必須暫停訓練，並尋求醫療協助。

建議將暖身及緩和運動拉長10至15分鐘，一開始可以先以健走20分鐘維持兩周，爾後沒有覺得很喘、胸悶、胸痛、血氧降低等情況，漸進式每周增加5到10分鐘，讓心肺慢慢適應。

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肌肉有力 膝蓋不卡卡

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