我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

極端高溫 中醫防熱傷害有妙招

王淑君
受太平洋高壓影響，多地出現極端高溫，中醫師教防暑邪妙招，嚴防熱中暑。(記者王淑君／攝影)
受太平洋高壓影響，多地出現極端高溫，中醫師教防暑邪妙招，嚴防熱中暑。(記者王淑君／攝影)

全世界多地出現極端高溫，醫師提醒，外出一定要多喝水、注意防曬。尤其，異位性皮膚炎病患，一遇天熱會更容易引發病症，平常要注意維持環境溫度及濕度，不宜太熱。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲指出，異位性皮膚炎病患，皮膚角質層防禦功能失常，每天勤勞擦乳霜或乳液維持皮膚潤澤，可避免反覆發作。要控制並穩定皮膚發炎狀況，平常生活起居要注意維持環境溫度及濕度舒適，不宜太熱；運動流汗後要盡快擦乾，以及飲食清淡、避免加工與烤炸辣食物，同時穩定情緒且避免熬夜。

鄒曉玲表示，暑邪的特性是耗氣傷津，會出現疲倦、四肢無力、口渴、口乾舌燥，甚至昏厥。中暑分為陽暑和陰暑兩個類型，陽暑發生特性是在烈日下，長期奔波勞動或運動，例如需要站崗的警察人員、農夫、跑馬拉松或長途騎自行車的選手等，因為長時間在烈日下曝曬，大量流汗、水分補充不足易造成中暑。

陽暑病症者，首先要盡快遠離高熱環境，到陰涼處休息，如果身上穿著厚重或悶熱不透氣衣物，可以先寬鬆衣服讓身體順利透氣，並且補充水分或運動飲料，以維持身體電解質平衡。

另也可透過醫師刮痧方式來緩解中暑，刮痧沿著脊椎骨兩旁的膀胱經，從脖子由上往下順著肌肉走向刮，背部皮膚會出現砂點，建議刮痧完要補充溫開水。

另一種中暑稱為陰暑，主要發生在炎熱天氣下頻繁進出冷氣房；汗流浹背狀態進入冷氣房，身體毛細孔和微血管急速緊縮，造成體熱無法散出而中暑，會出現輕微發燒、頭暈、疲倦、噁心反胃等現象。平常比較少運動或是容易疲倦氣虛型的人，較容易出現陰暑狀況。

中醫師提醒，改善陰暑症狀，建議進出冷氣房漸進式調整冷氣溫度，並穿上薄外套或戴頂帽子，以免毛孔急速受寒、緊縮不利體熱排出。想要清暑降火氣，可以選用綠豆、薏仁、蓮子等藥材烹飪，或是能生津止渴的烏梅汁、檸檬汁等酸酸甜甜的飲品，都是適合夏天的食療。

警察 肌肉 高溫

上一則

天氣熱又戴口罩 滿臉痘痘＋痘疤怎麼辦？

下一則

長新冠咽癢咳嗽 按摩穴位可改善

延伸閱讀

平均高溫100℉盛夏晴朗炎熱 醫囑不要忽視中暑會致命

平均高溫100℉盛夏晴朗炎熱 醫囑不要忽視中暑會致命
下床腳跟著地痛 足底筋膜炎中醫針灸可緩解

下床腳跟著地痛 足底筋膜炎中醫針灸可緩解
紐約「夏季崛起」害學生中暑 校車無空調遭投訴

紐約「夏季崛起」害學生中暑 校車無空調遭投訴
邊境攔首例BA.2.75 台首見染疫中暑亡

邊境攔首例BA.2.75 台首見染疫中暑亡

熱門新聞

飲食中「有洋蔥」，不僅增添食物美味，更會讓你得到健康的益處。（本報資料照片）

餐桌有洋蔥 抗癌增骨密

2022-07-29 02:00
CNN報導，一項大型新研究發現「經常睡午覺的人罹患高血壓和中風的機會更大」。（路透）

睡午覺容易罹患高血壓、中風？新研究：機率確實更大

2022-07-26 05:43
罹患間質性膀胱炎的包小姐指五年來因頻尿及解尿疼痛等問題，生活被搞瘋。（記者王昭月／翻攝）

她每天跑廁所4、50次 解尿、親熱痛到快瘋 急求助醫師

2022-07-28 02:55
(取材自健康醫療網)

家中藥品琳瑯滿目 如何保存？藥師教你這麼做

2022-07-27 01:30
紐約居民在樹下乘涼。(美聯社)

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 如何預防急救一篇看懂

2022-07-24 13:06
（圖：健康醫療網提供）

上網「看色色」無法自拔 醫：網路色情成癮快就醫

2022-07-25 00:15

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突
紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家