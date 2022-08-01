天氣太熱受不了 降溫6招防中暑

日前全球各地高溫頻破紀錄，若缺乏保護措施恐引發熱傷害。(Getty Images)

夏季炎熱，全球各地高溫 頻破紀錄，在如此高溫的環境中，尤其是戶外工作者因環境濕度增加影響排汗功能，若缺乏保護措施恐引發熱傷害，「降溫舒緩六招」有助身體降溫、預防熱傷害。

每年夏天氣候炎熱又潮濕，發生熱衰竭或中暑潮集中於6到9月。專家表示，人體若長期處在高溫環境中，且缺乏適當的防護措施，就可能發生常見的熱痙攣、熱衰竭、中暑等熱傷害，其中又以中暑最為嚴重。若沒有盡快採取相關措施、降低體溫，可能導致器官衰竭、甚至死亡，死亡率更超過30％。

不少人誤以為下雨、有水氣就比較不會發生熱傷害，其實高溫濕熱的環境會影響人體的流汗功能，排汗散熱的效果也會降低，台灣國民健康署署長吳昭軍提醒，尤其熱傷害的高危險族群，包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患者等，更應小心謹慎面對。

天氣持續炎熱，隨時補充水分，不可等到口渴時才補充。(本報資料照片)

數據顯示，中暑最常見的狀況，剛開始身體會感覺到有點熱、皮膚乾燥發紅、心跳快呼吸也快、低血壓 ；當情況繼續惡化時，身體對熱的調節機能失常，體溫快速上升，無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、出現視力障礙、神智混亂、昏迷、抽筋等恐危及生命。且一旦中暑，身體的核心體溫多半超過攝氏40.5度，需盡快降低體溫。

健保 署建議，降低體溫第一件立刻要做的事，是將中暑的病患移到陰涼處，除去身上過多有束縛的衣物，接著用溫水或噴霧狀冷水將病患噴濕、用毛巾擦拭，並用電風扇替病患吹風，提供添加少許鹽的冷開水或電解質水，並將冰毛巾置於頸部、腋窩、鼠蹊部等處有降溫舒緩，並盡快送醫。

而預防熱傷害平日的防護措施也要做足，健保署建議，避免穿著會妨礙熱量散出的衣物，尤其是嬰幼兒及長者，盡量避免在上午10點至下午2點天氣炎熱的時間外出，如必要外出建議做好防曬、隨時補充水分，或適當地塗抹白花油、百靈油等在太陽穴、腋下等處增添清涼感，但盡量不要補充大量糖分的飲料以免身體流失更多水分。